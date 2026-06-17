Les LinkBuds Clip de Sony : un format complexe, mais convaincant

Les LinkBuds Clip de Sony arrivent dans un marché déjà animé par de sérieux concurrents. Le savoir-faire de la firme japonaise, notamment en matière d'architecture sonore, peut-il faire la différence ?

Les LinkBuds Clip de Sony arrivent dans un marché déjà animé par de sérieux concurrents. Le savoir-faire de la firme japonaise, notamment en matière d' architecture sonore , peut-il faire la différence ?

Le clip d'oreille est un format un peu plus complexe qu'il n'y parait. Tout chez lui doit être équilibre entre robustesse, souplesse, et stabilité, d'autant que l'idéal réside dans un port universel. Les LinkBuds Clip sont convaincants, mais un peu moins matures que leurs concurrents du haut de gamme.

Si Sony maitrise globalement son sujet, la partie souple reliant le corps acoustique et le teste de l'électronique et un peu moins souple que sur les autres concurrents du haut de gamme. Les écouteurs sont assez légers, mais ne se font jamais complètement oublier. Bien sûr, le confort demeure très bon, en grande partie grâce à l'absence d'embouts. La stabilité est bien là, il est presque impossible de faire choir les Sony LinkBuds Clip, même en basculant fortement la tête.

De plus, Sony n'a pas oublié les petites oreilles, et livre sa création avec de petits manchons en silicone venant épaissir légèrement le pont souple. Concernant la qualité de fabrication, nous nous attendions à un peu plus d'ambition. Aucun défaut particulier en soi, tout est dense et bien assemblé, mais aucun désir de casser les codes n'émane de Sony.

Ces écouteurs sont légèrement plus massifs que leurs adversaires directs de chez Huawei et Shokz, mais surtout moins bien lotis face aux éléments. Le simple IPX4 (résistance aux éclaboussures) des Sony LinkBuds Clip fait pâle figure face au IP57 (étanchéité complète) des deux autres modèles. Les Sony LinkBuds Clip jouissent de quelques avantages de l'écosystème Sony, Sound Connect en tête.

Plutôt intuitive et un peu plus fournie en réglages que la moyenne (de ce format d'écouteurs) cette application dispose d'un égaliseur 10 bandes très pratique, et met en avant plusieurs modes sonores : amplification de la voix (pour les podcasts par exemple), réduction des fuites sonores (ce qui limite les nuisances pour les voisins), musique de fond (transforme la musique en un fond sonore). La connectivité n'est pas en reste, puisque les Sony LinkBuds Clip intègrent une puce Bluetooth 5.3 compatible avec les appairages rapides Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair, ainsi que le Multipoint (connexion à deux appareils en simultané).

La connexion est par ailleurs très stable, et la latence relativement correcte





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