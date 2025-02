Les îles Cook entament des discussions avec la Chine pour l'exploitation minière des fonds marins

Les îles Cook, un petit archipel du Pacifique, ont entamé des discussions avec la Chine pour l'exploration et l'exploitation des ressources minières sous-marines. Cette décision suscite des inquiétudes quant à l'impact environnemental et soulève des questions sur l'influence croissante de la Chine dans la région du Pacifique.

Les îles Cook, qui envisagent l' exploitation minière de ses fonds marins , ont entamé des discussions avec la Chine concernant l'exploration des ressources minières sous-marines, ont indiqué les autorités locales.

Cette petite nation autonome du Pacifique de 17 000 habitants, ancienne colonie de la Nouvelle-Zélande, a accordé une licence à trois entreprises pour explorer les fonds marins à la recherche de nodules riches en métaux tels que le nickel et le cobalt, utilisés dans les batteries des voitures électriques. \« Ces conversations ont ouvert la porte à de nouveaux domaines de collaboration », a indiqué le Premier ministre de l'archipel Mark Brown, qui a effectué une visite à Pékin. Le dirigeant, également en charge du portefeuille des Minéraux des fonds marins, a mis en avant le fait que ce secteur pourrait rapporter plusieurs milliards de dollars. L'année dernière, il avait souligné que les îles Cook devaient se protéger contre le changement climatique « grâce à tous les revenus que nous pouvons obtenir ». \Les partisans de l'exploitation minière en eaux profondes affirment que les boulettes de nickel et de cobalt – qui font la taille d'une pomme de terre – peuvent être facilement extraites des fonds marins, contribuant ainsi à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Mais les associations de protection de la nature et les scientifiques craignent en revanche que cette pratique ne détruise les écosystèmes marins, qui jouent un rôle crucial pour réguler le climat, et certaines nations ont demandé son interdiction. « Une vive préoccupation » La Nouvelle-Zélande avait exprimé la semaine dernière sa « vive préoccupation » concernant un accord de coopération négocié avec la Chine, dont les détails n'ont pas été publiés. Les îles Cook, qui disposent d'une vaste Zone économique exclusive (ZEE) au cœur du Pacifique Sud, sont liées par un accord de « libre association » à la Nouvelle-Zélande, qui leur apporte un soutien budgétaire et une assistance en matière d'affaires étrangères et de défense. Ses habitants jouissent de la citoyenneté néozélandaise. La Chine cherche à étendre son influence diplomatique, économique et militaire dans la région stratégique du Pacifique, défiant l'influence historique des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. En décembre, les îles Cook ont accueilli le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaozu, pour discuter du renforcement des liens dans des domaines tels que le développement économique, la santé, l'éducation et la réponse au changement climatique





Îles Cook Chine Exploitation Minière Fonds Marins Changement Climatique Nouvelle-Zélande

