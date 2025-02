Les îles Cocos face à un avenir incertain : le gouvernement australien propose le déplacement de centaines de résidents

L'Australie propose de déplacer des centaines de résidents des îles Cocos, un archipel menacé par la montée du niveau de la mer. Cette proposition suscite l'indignation des habitants, nombreux à y vivre depuis plusieurs générations.

Les îles Cocos, un archipel de 27 petits atolls s'étendant à 2 936 kilomètres de la côte ouest de l'Australie, offrent un paysage paradisiaque. Culminant à seulement cinq mètres d'altitude, ces îles, rattachées à l'Australie, font face à un avenir incertain à cause de l' érosion et de la montée du niveau de la mer . Le gouvernement australien propose de déplacer des centaines de résidents de ces îles dans les prochaines décennies.

Cette proposition, rendue publique en janvier, suscite l'indignation des habitants, parmi lesquels de nombreux descendants de travailleurs malaisiens qui étaient venus travailler dans les plantations de noix de coco dans les années 1830. Les Britanniques ont colonisé les îles en 1857 avant que la souveraineté ne soit transférée à l'Australie en 1955.Le gouvernement fédéral suggère que les résidents et les infrastructures, comme les centrales électriques, les routes et les commerces, soient relocalisés dans les 10 à 50 prochaines années. Cette « retraite gérée sur le long terme » est présentée comme l'option la plus « viable pour protéger les vies d'une manière socialement, économiquement et écologiquement respectueuse », selon le rapport gouvernemental. Cependant, le lieu exact où seraient déplacées ces populations n'est pas spécifié. Les projections du gouvernement indiquent que le niveau de la mer pourrait monter de 18 centimètres d'ici 2030 sur les îles Cocos, par rapport au niveau de 1992. Frank Mills, le directeur général du comté des îles Cocos, a exprimé sa « déception » face au manque de stratégies à long terme permettant aux habitants de rester définitivement sur l'île. Il n'exclut pas des recours juridiques pour contrer le gouvernement. De nombreux habitants vivent sur les îles Cocos depuis trois à cinq générations et la décision de partir ne sera pas facile pour eux, explique Franck Mills. Un porte-parole du gouvernement a assuré que la proposition n'était pas encore finalisée et que la communauté serait consultée. Les îles Cocos constituent un exemple parmi les nombreuses nations insulaires de faible altitude contraintes de réfléchir à leur avenir. Les îles Fidji ont déjà relocalisé des communautés sur des terrains plus élevés depuis 2014





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Îles Cocos Australie Montée Du Niveau De La Mer Érosion Déplacement De Populations Changement Climatique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

