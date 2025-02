Les Légumes Décoratifs pour un Potager Êblouissant

Découvrez un choix de légumes non seulement savoureux, mais aussi ornementaux, pour transformer votre potager en un véritable jardin de merveilles.

Avec des tiges atteignant plus de 1,50 mètre de hauteur, l'artichaut est l'un des légumes les plus majestueux du potager. Des feuillages luxuriants, des formes originales et une explosion de couleurs... Tout ceci n'est pas réservé aux plantes du jardin ! Au potager aussi, vous pouvez cultiver des plantes pour le régal des yeux, en choisissant des légumes décoratifs et savoureux.

Le céleri, apprécié aussi bien pour sa racine (céleri-rave) que pour ses tiges (céleri-branche), est un choix doublement intéressant. Il se divise en deux principales variétés : le céleri-rave, apprécié pour son goût sucré, et le céleri-branche, plus fort en goût, offrant le plus joli spectacle. Ses tiges épaisses et dressées, pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre de hauteur, portent des feuilles vert foncé et très découpées, créant de beaux volumes au potager. Le chou-fleur est apprécié pour ses belles et délicieuses inflorescences en boule, que l'on déguste cuites ou crues. Avec leurs belles pommes rondes et leurs grandes feuilles arrondies, les choux figurent parmi les légumes les plus ornementaux du potager. Le chou, connu pour ses pommes blanches, nous en fait pourtant voir de toutes les couleurs avec ses différentes variétés : le 'violet de Sicile', le 'vert de Macerata', le 'Sunset' et sa robe orangée. Il peut même adopter d'autres formes, à l'image du chou Romanesco et ses inflorescences à la forme pyramidale. L'artichaut, l'un des légumes les plus hauts du potager, peut être récolté avant la floraison pour en consommer les bourgeons ou laissé fleurir pour admirer ses fleurs violettes en forme de pompon et récolter des graines. Le brocoli se distingue par la jolie couleur vert foncé de ses inflorescences, qui contraste avec le vert plus clair de son pied. On l'apprécie aussi pour son feuillage étalé, avec de belles feuilles ondulées et nervurées qui se déploient le long de la tige et autour de la pomme. Attention, n'attendez pas trop pour le récolter : les boutons floraux du brocoli doivent rester bien fermés pour qu'il garde un goût doux et agréable. Le pâtisson, une courge blanche à la forme originale, est ornemental et comestible. Cette petite courge savoureuse surprend par sa forme aplatie et dentelée, qui lui vaut différents surnoms. Blanche, orange, jaune ou vert foncé, elle peut aussi être panachée. C'est l'une des rares courges d'été ! Le chou palmier, comme son nom l'indique, est un chou dont les feuilles rappellent la forme d'un arbre tropical. Ce chou déploie de longues feuilles souples et dressées, oblongues et étroites, réunies en rosace au sommet de sa tige. Elles surprennent autant par leur forme que par leur couleur vert foncé, presque noir. Les blettes, appréciées aussi bien pour leurs feuilles épaisses que leurs cardes fondantes, se déclinent en une infinité de couleurs vives. Rouge, jaune, orange, rose... les blettes créent de magnifiques contrastes au jardin. Cousin de l'artichaut, du topinambour ou de la blette, le cardon est un légume ancien, aussi esthétique au jardin que savoureux en cuisine. Il est cultivé pour ses tiges, qui peuvent être consommées comme les côtes de blettes. Mais c'est son feuillage qui lui donne tout son intérêt ornemental, avec ses longues feuilles vert pâle et très découpées. Disposées en rosettes pouvant atteindre 1,5 mètre de hauteur et d'envergure, elles forment des touffes amples très ornementales





Légumes Décoratifs Potager Jardin Ornemental

