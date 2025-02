Les Koroba Braids : Une Coiffure Africaine qui Fait Sensation sur les Réseaux Sociaux

Les Koroba braids, un style de coiffure à tresses avec des spirales à leurs extrémités, sont en vogue sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Cette coupe tendance attire majoritairement les femmes aux cheveux texturés et crépus. Ces tresses nigérianes, autrefois utilisées pour indiquer le statut social et marital, représentent un lien avec l'héritage ethnique afro-américain. Outre leur esthétique, les Koroba braids offrent également des propriétés protectrices pour les cheveux.

Un nouveau style de coiffure fait actuellement sensation sur les réseaux sociaux et il se présente sous la forme de tresses dont les extrémités forment des spirales. Appelées « Koroba braids », les tutoriels de cette coupe tendance inondent les flux TikTok et attirent principalement les femmes aux cheveux texturés , en particulier celles aux cheveux crépus . D'ailleurs, la recherche « Koroba hairstyle » rassemble plus de 50 millions de publications sur la plateforme chinoise.

Un succès relatif qui contribue également à mettre en avant une esthétique similaire, les Kipetaka Braids. Ces coiffures ethniques, aux significations particulières, sont-elles réellement si spéciales ? Ce n'est pas comme si les tresses étaient un concept nouveau. Elles existent depuis longtemps sur tous types de cheveux et à tous âges, que ce soit pour sublimer nos cheveux ou se faire des boucles sans abîmer les longueurs. La raison pour laquelle ces coiffures séduisent sur les réseaux sociaux, c'est avant tout qu'elles créent une réconnexion ethnique avec la communauté afro-américaine qui contribue largement à la popularité de cette coiffure. Helena Koudou, coiffeuse chez « Slayed In Braids » à Brooklyn, explique que « les tresses Koroba viennent du Nigeria, spécifiquement de la tribu Yoruba ». « Koroba » se traduisant d'ailleurs par « panier » dans cette même langue, raconte la coiffeuse dans les colonnes du journal Pop Sugar. Les tresses nigérianes (koroba braids) sont traditionnellement nattées en étant collées sur la tête avec des finitions en cercles, tels des rouleaux serrés, rapporte la coiffeuse. A ne pas confondre avec les Kipetaka braids, tresses malgaches, qui n'ont pas forcément besoin d'être collées. Bien que ces deux coiffures partagent une esthétique presque similaire, elles ont des histoires distinctes. Par exemple, les koroba braids étaient utilisées pour « montrer le statut social et marital », raconte la coiffeuse. Outre le fait de renouer avec des coiffures ethniques, ces coupes africaines possèdent également des vertus protectrices. A 20 Minutes, le coiffeur Pierre Ginsburg rappelait que les extensions capillaires enveloppent les longueurs naturelles et créent une barrière contre les agressions extérieures, ce qui permet de les protéger. Par conséquent, on manipule et expose moins les cheveux à la chaleur, donc on évite la casse qui peut s'accentuer durant les saisons froides. D'autant plus que les cheveux texturés peuvent être plus fragiles et secs durant ces périodes. Tout comme pour les « Siren braids », les mèches ajoutées pour réaliser les koroba braids ou les Kipetaka braids peuvent être personnalisées grâce à différentes mèches de couleurs ou avec des perles. Une bonne alternative pour sortir de sa routine capillaire habituelle, sans crainte d'abîmer ses longueurs.





Koroba Braids Kipetaka Braids Coiffure Africaine Tresses Cheveux Texturés Cheveux Crépus Tiktok Mode Beauté Heritage Ethnique

