Les Jumelages Agen-Dinslaken : 50 Ans de Rencontres et d'Échanges

Le comité de jumelage Agen-Dinslaken se prépare à célébrer son 50e anniversaire en 2025. Des échanges scolaires entre élèves des deux villes continuent de renforcer les liens d'amitié.

Jean-Marie N’Kollo a rappelé l'importance de l'année 2025 pour le comité de jumelage, qui célébrera son 50e anniversaire en juin prochain à Agen. « Jean Dionis du Séjour, notre maire, se rendra avec une délégation agenaise, fin mars, à Dinslaken », a révélé l'adjoint au maire en charge des jumelages. Il a ensuite encouragé les jeunes à vivre chez les autres pour faire connaissance et perpétuer les liens d'amitié.

Dans le cadre de ces échanges, cinq élèves allemands des collèges Otto-Hahn-Gymnasium et Theodor-Heuss-Gymnasium ont séjourné du 8 au 15 février dans des familles agenaises. À leur tour, cinq élèves du lycée Bernard-Palissy séjournent en Allemagne du 15 au 22 février. « L'objectif serait d'étoffer, dès l'année prochaine, ces échanges pour atteindre une trentaine de jeunes au total », a confié Jacqueline Campbell, professeur d'allemand au lycée Bernard-Palissy. Cependant, il est important de préserver l'apprentissage de l'allemand, car Patrick Portella, proviseur adjoint du lycée Palissy, a expliqué : « Nous arrivons à maintenir les effectifs, mais il est indéniable que l'anglais et son côté international, voire l'espagnol avec la proximité géographique, prennent le dessus. » Le voyage des jeunes allemands a été soutenu financièrement par l'OFAJ et Erasmus +. Durant leur séjour, ils ont visité Agen, Moissac, Bordeaux et Nérac, accompagnés de leurs homologues agenais. Le comité de jumelage tiendra son assemblée générale le 10 mars prochain, avec au programme l'organisation des festivités pour le 50e anniversaire





