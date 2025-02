Les Jumeaux Turner Testent les Effets des Régimes Riches en Graisses et en Glucides

Dans une nouvelle étude, les jumeaux Hugo et Ross Turner ont comparé les effets d'un régime riche en graisses et d'un régime riche en glucides sur leur corps.

Après avoir gravi le Mont Blanc en tenues différentes pour étudier les effets de l'altitude, ou encore évalué l’impact de séances de sport de durées variées, les jumeaux Hugo et Ross Turner, âgés de 36 ans, se sont lancés dans un nouveau défi : comparer les effets d’un régime riche en graisses et d’un régime riche en glucides. Ces Britanniques, devenus au fil des années de véritables « cobayes aventuriers », sont prêts à soumettre leur corps à l'épreuve pour faire avancer la science.

\Dans cette nouvelle expérience, menée sous l'œil attentif de chercheurs de l'Université de Loughborough, les jumeaux ont suivi des régimes alimentaires stricts pendant plusieurs semaines tout en maintenant des routines d'entraînement identiques. L’objectif ? Déterminer si l'un de ces régimes est réellement meilleur pour le corps. Ross a ajouté 500 calories de glucides à son alimentation quotidienne, tandis qu’Hugo a intégré 500 calories supplémentaires provenant de matières grasses. Pour le reste, leurs régimes alimentaires sont restés similaires, de manière à isoler les effets de l’apport calorique supplémentaire. \À l’issue de l’expérience, les résultats ont révélé des différences notables entre les deux frères. Hugo, qui avait privilégié les graisses (huile d'olive, beurre, noix, œufs, avocat, etc.), a pris davantage de masse musculaire. Pourtant, cette prise de muscle s'est accompagnée d'une sensation de fatigue persistante et d’une faim quasi permanente. « Je ne me sentais jamais bien », confie-t-il. « Je mangeais au moins six fois par jour et je ne me sentais jamais rassasié ou satisfait, j'avais donc constamment faim. » De son côté, Ross, qui avait augmenté son apport en glucides, a connu une légère perte de masse musculaire, mais aussi une diminution de sa graisse corporelle et de meilleures performances aux tests physiques. Son régime lui procurait une sensation de satiété plus durable, bien qu’il ait ressenti des envies plus marquées d’aliments gras. Si cette expérience met en évidence des effets différents selon le type de macronutriment privilégié, elle ne permet pas d’établir une supériorité nette de l’un ou l’autre des régimes. Les chercheurs soulignent que l’échantillon de l’étude est bien trop restreint pour tirer des conclusions définitives. Comme le rappellent les scientifiques ayant supervisé l'expérience, « l’important est de suivre un régime alimentaire sain et varié ».





