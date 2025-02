Les Juges Fédéraux, Derniers remparts contre les décrets de Trump

Les mesures chocs de Donald Trump, comme la réduction de l'aide au développement et l'amnistie de criminels, rencontrent peu de résistance au Congrès, laissant les juges fédéraux en première ligne de défense de l'État de droit. Des juges fédéraux ont bloqué plusieurs politiques de Trump, dont la suppression du droit du sol et les licenciements massifs de fonctionnaires. La Cour suprême, majoritairement conservatrice, est censée trancher les controverses. Les attaques contre l'État de droit suscitent des inquiétudes, notamment car Trump utilise une politique de matraquage en signant des décrets par dizaines. La résistance s'organise dans les États démocrates, où des actions en justice ont été intentées contre les décrets de Trump.

Les mesures choc annoncées à un rythme effréné par Donald Trump visant à réduire l'aide au développement fourni par l' USAID , à déployer l'armée à la frontière avec le Mexique ou à amnistier des individus condamnés pour des crimes violents n'ont rencontré que peu de résistance au Congrès , laissant les juges fédéraux en première ligne de défense des institutions démocratiques et de l'État de droit aux États-Unis .

Samedi, un juge fédéral de Manhattan a temporairement bloqué l'accès d'Elon Musk et de son équipe chargée de l'efficacité gouvernementale aux données du Trésor, qui traite des milliers de milliards de dollars de paiements. D'autres juges fédéraux ont temporairement bloqué les politiques de l'administration Trump visant à geler des milliards de dollars de subventions fédérales, à démanteler l'USAID, à licencier des milliers de fonctionnaires ou encore à réduire les droits des personnes transgenres. Un juge de Seattle, John Coughenour, a résumé le sentiment dominant lors d'une audience qui s'est tenue jeudi sur la décision de Donald Trump de supprimer le droit du sol, mesure qu'il a temporairement bloquée. 'Il y a des moments dans l'Histoire où on regarde derrière soi en se demandant: Où étaient les avocats? Où étaient les juges? Dans ces moments-là, l'État de droit est particulièrement vulnérable', a souligné le juge nommé par l'ancien président républicain Ronald Reagan, sous les applaudissements de la salle. Le système judiciaire, qui apparaît comme le dernier rempart contre les velléités de l'administration Trump de transformer en profondeur le système américain, faute de réels contre-pouvoirs politiques, est sans surprise devenu ce week-end la cible numéro un des tenants de cette 'révolution', comme Elon Musk ou le vice-président JD Vance. Furieux de voir son action à la tête du département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) entravée, Elon Musk a ainsi proposé sur le réseau social X qu'il contrôle le renvoi chaque année de '1% des pires juges', selon des critères déterminés par les gouvernants élus, afin d'éliminer 'les plus corrompus et les moins compétents'. 'Les juges ne sont pas autorisés à contrôler le pouvoir légitime de l'exécutif', a tempêté pour sa part JD Vance dimanche. Les attaques contre l'État de droit et certains fondements des institutions américaines sont d'autant plus incisives que l'administration Trump sait qu'elles sont amenées à être tranchées par la Cour suprême, où les conservateurs disposent d'une nette majorité de 6 juges contre 3, dont trois ont été nommés par Donald Trump lors de son premier mandat. Pour provoquer la sidération de ses adversaires, Donald Trump a aussi opté pour une politique de matraquage, signant des décrets par dizaines et tous azimuts, bien plus que lors de son premier passage à la Maison blanche. Les constitutionnalistes américains ont alerté sur le fait qu'aussi puissant soit-il, le président n'a pas autorité pour dissoudre des agences comme l'USAID, qui relève du Congrès, ignorer les règles budgétaires ou limoger les inspecteurs généraux précisément chargés d'éviter de tels abus. Aux termes de la Constitution, seul le Congrès est habilité à approuver les lignes de dépense budgétaires, ce qui n'a pas empêché les républicains, qui ont une courte majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, d'applaudir les mesures annoncées par Donald Trump, même quand elles remettaient en cause des financements qu'ils avaient eux-mêmes approuvés. Le ministère de la Justice, traditionnellement assez indépendant par rapport à la Maison Blanche, n'a pas opposé davantage de résistance. Emil Bove, un ancien avocat de Donald Trump, a ainsi été chargé d'identifier tous les procureurs et agents du FBI qui ont travaillé sur l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021. Plusieurs ont déjà été licenciés. La résistance s'organise principalement dans les États dirigés par des démocrates, où une quarantaine d'actions en justice ont été intentées contre des décrets présidentiels, ce qui a permis d'en bloquer certains de manière temporaire. La plupart de ces jugements vont désormais être examinés par les cours d'appel, comme celui rendu par le juge Coughenour qui a considéré qu'il était 'manifestement inconstitutionnel' de limiter la citoyenneté américaine aux enfants nés aux États-Unis d'au moins un parent américain ou d'un parent ayant la résidence légale permanente. Cette mesure remet en cause la politique de longue date des États-Unis accordant la citoyenneté à tout enfant né sur le sol américain. C'est tout l'enjeu de ces politiques pour les conservateurs qui ont façonné le programme de Donald Trump : transformer en profondeur les institutions en s'appuyant sur la Cour suprême, comme cela a par exemple été le cas dans un passé récent pour le droit à l'avortement





