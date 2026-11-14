Les Joyeuses Normandes ouvrent le numérique aux seniors à Saint-Pierre-des-Loges

Le projet Ville à Joie initie des ateliers numériques gratuits pour lutter contre l'isolement des seniors dans l'Orne et l'Eure, portés par les Joyeuses Normandes.

Le projet Ville à Joie, initié par le collectif Les Joyeuses Normandes, a officiellement ouvert ses portes à Saint-Pierre-des-Loges dans l' Orne pour démocratiser l'accès aux outils numériques auprès des seniors. Cette initiative innovante vise à renforcer le lien social au sein des communes rurales et des petites villes des départements de l' Orne et de l'Eure, en offrant un espace d'apprentissage bienveillant.

Depuis le début du mois d'octobre, le groupe local se réunit deux fois par mois pour permettre aux participants d'appréhender la technologie sans crainte. L'ambiance y est conviviale et encourageante, permettant aux habitants d'apprendre à gérer leurs outils numériques tout en passant du temps ensemble autour d'un café et d'un goûter, créant ainsi des moments de partage authentiques.

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Formation pratique au numérique

Thomas Corno, animateur numérique pour le conseil départemental de l'Orne, accompagne directement les participant·es lors de ces séances dédiées. Sous sa guidance, des personnes comme Nicole apprennent des compétences concrètes et essentielles au quotidien, telles que la rédaction d'un e-mail ou la gestion de leurs données personnelles. Ces ateliers pratiques visent à autonomiser les seniors face aux défis du monde moderne.

Les exercices vont au-delà de la simple communication. Les participantes s'entraînent également à transférer des photos depuis leur téléphone portable vers leur espace de stockage en ligne, connu sous le nom de Drive. Cette maîtrise technique permet de préserver les souvenirs numériques et de facilité l'échange de contenus visuels avec la famille et les amis, comblant ainsi une partie du fossé générationnel technologique.

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Stratégie sociale des Joyeuses Normandes

Les Joyeuses Normandes, force motrice de cette initiative départementale, intègrent ces formations dans une approche plus large centrée sur le vivre-ensemble. L'association rassemble les habitants autour de moments simples et chaleureux, mêlant échanges intellectuels, animations ludiques et temps festifs à caractère solidaire. Chaque activité est proposée gratuitement pour garantir une accessibilité totale à tous les publics concernés.

Leur objectif affiché est double : favoriser les nouvelles rencontres et lutter activement contre l'isolement croissant des personnes âgées dans les territoires ruraux. En redonnant vie aux dynamiques locales, l'organisation crée un réseau de soutien informel mais efficace. À ce jour, le collectif compte déjà six groupes d'activités actifs dans la région du Pays d'Argentan d'Auge et d'Ouche, témoignant du succès de ce modèle de cohésion sociale.

Impacts concrets et suites organisées

La mise en place de ces ateliers représente une réponse directe aux besoins d'inclusion numérique identifiés par les acteurs locaux. En permettant aux seniors de maîtriser les bases du numérique, le projet Ville à Joie contribue à leur maintien dans l'autonomie et à leur participation active à la vie de la commune. Cette approche préventive aide à briser la solitude souvent ressentie dans les zones peu denses.

Pour suivre le développement de cette dynamique et découvrir les prochaines étapes du projet, les habitants sont invités à consulter la page Facebook officielle des Joyeuses Normandes. Cette plateforme numérique sert de hub d'information pour les résidents souhaitant intégrer les groupes existants ou soutenir les actions menées dans leurs propres quartiers. La continuité de ces efforts assure une pérennité au lien social renforcé par cette initiative pilote à Saint-Pierre-des-Loges.