Actu Tours revient sur les joueurs nés en Touraine ou ayant joué en Indre-et-Loire qui ont participé à la Coupe du monde. Qui sont les joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France durant la compétition ?

Alors que la Coupe du monde 2026 se déroule aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Actu Tours revient sur les joueurs nés en Touraine ou ayant joué en Indre-et-Loire qui ont participé à la compétition.

Olivier Giroud, actuel meilleur buteur de l'équipe de France, est passé par le Tours FC et a gagné la Coupe du monde 2018. Mais qui sont les autres joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France durant la Coupe du monde ? Bernard Lama, gardien du PSG et n°2 de Fabien Barthez lors de la Coupe du monde 1998, est né à Saint-Symphorien, ancienne commune qui a été agglomérée à Tours.

Il a grandi en Guyane, mais a fait connaissance avec le ballon rond là-bas. Bernard Lama a été sélectionné en équipe de France pour les Coupes du monde 2002 et 2006. Mikaël Silvestre, défenseur gauche, est né à Chambray-lès-Tours et a grandi à Saint-Pierre-des-Corps, très proche de Tours. Il a commencé son parcours de footballeur à l'Union sportive de Saint-Pierre-des-Corps avant de s'envoler pour le centre de formation du Stade Rennais.

Il a remporté cinq titres de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions sous les ordres de Sir Alex Ferguson. Il compte 40 sélections en sélection nationale. Abdou Diallo, défenseur central, a évolué sous les couleurs de Dortmund entre 2018 et 2019 et a disputé la Coupe du monde 2022 avec le Sénégal. Il a grandi dans le quartier du Sanitas à Tours.

Aujourd'hui, il joue dans un club au Qatar. La seule sélection qui va participer à cette Coupe du monde aux États-Unis, Mexique et Canada est à trouver du côté de la sélection de la Côte d'Ivoire, actuel joueur de l'Inter Milan, a été sélectionné pour la première fois de sa carrière en équipe nationale ivoirienne. Il a passé deux saisons au Tours FC, en Ligue 2, et a laissé sa marque à jamais dans l'histoire du club tourangeau.

Qui est Ambr1, DJ et rappeur tourangeau qui va jouer pour la première fois à Aucard de Tours et Terres du Son ? Sa saison 2009-2010 sous les couleurs bleu et noir est légendaire, il finit meilleur buteur du championnat avec 21 buts et est désigné meilleur joueur du championnat. À la fin de celle-ci, il s'envole pour Montpellier où il va exploser aux yeux de toute la France.

Meilleur buteur de l'équipe de France (à l'heure de ces lignes) avec 57 buts marqués sous le maillot bleu, il a participé à trois éditions de la Coupe du Monde : 2014, 2018 et 202





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