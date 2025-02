Les joueurs du PSG reçus par une foule enthousiaste à Saint-Brieuc

Le Paris Saint-Germain a été accueilli par une forte affluence de fans lors de son arrivée à Saint-Brieuc pour un match contre Brest. Les joueurs ont pris le temps de rencontrer leurs supporters, signant des autographes et prenant des photos.

De Saint-Brieuc , leur quartier d'hébergement, à Guingamp , lieu d' entraînement lundi soir, les joueurs parisiens ont été accompagnés par de nombreux supporters. Steven, accompagné de Manuela, aura des histoires à raconter à ses camarades de classe lors de la rentrée des vacances d'hiver, le 24 février. Il pourra montrer fièrement sa parka du PSG signée à l'intérieur par Luis Enrique et Marquinhos.

Son attente pour voir les joueurs descendre du bus, comme celle de la centaine de supporters et de curieux qui avaient bravé le froid et la pluie devant l'hôtel privé par la délégation du Paris-SG à Saint-Brieuc, a été récompensée. Arrivés vers 13 heures en provenance de l'aéroport de Trémuson, l'entraîneur, le capitaine et d'autres joueurs se sont rendus auprès des fans pour des autographes et des photos. Quelques minutes seulement, mais une attitude appréciée, d'autant plus que c'est le PSG qui a souhaité cette interaction. Deux semaines auparavant, lors de la venue du Real Madrid (0-3), les curieux et collectionneurs de signatures, plus nombreux selon plusieurs témoins, n'avaient pas eu cette opportunité. Margaux, présente les deux fois et ayant fait signer le dos de sa tablette ce lundi, en témoigne. Kylian Mbappé et ses partenaires avaient filé directement à l'abri sans prendre le temps de s'arrêter quelques secondes, selon cette fan d'Ousmane Dembélé, qui ne désespérait pas d'arrêter un peu plus tard dans l'après-midi. Le meilleur buteur de Ligue 1 et son acolyte de l'attaque, Bradley Barcola, étaient les deux Parisiens les plus attendus par les Bretons. « La sécurité pour le club madrilène était plus renforcée que pour le champion de France », raconte une source qui a contribué à l'organisation du déplacement des Parisiens. Le dispositif autour de l'hôtel du PSG, une ancienne caserne militaire reconvertie en établissement 4 étoiles de 90 chambres avec piscine, a été allégé même si un important barriérage pour tenir à distance le public a nécessité de dévier l'accès au centre-ville briochin. Quelques policiers veillaient discrètement, le gros de la sécurité étant du ressort du PSG et de ses agents de sécurité qui accompagnent l'équipe à chacun de ses déplacements. L'entraîneur briochin, spectateur un peu spécial. L'engouement devrait se prolonger ce mardi soir au stade du Roudourou de Guingamp. Même si les Brestois « reçoivent », c'est à 114 kilomètres de chez eux. Par conséquent, une part des 15 000 spectateurs - difficile à évaluer - sera là pour voir et soutenir les Parisiens. Margaux y serait bien allée, elle qui a assisté à la victoire des Madrilènes, mais le prix des dernières places écoulées lundi, 200 euros, l'a refroidie. Le PSG a rejoint le Roudourou en fin d'après-midi pour l'entraînement. Il y avait moins de monde pour accueillir Luis Enrique et sa troupe même si quelques jeunes supporters ont « craqué » le huis clos pour tenter d'apercevoir les Parisiens, bien emmitouflés, dans leurs exercices de centres et de frappes au but. Ce mardi soir, certains spectateurs locaux seront aussi au stade pour les superviser. Président-entraîneur du Stade Briochin (N2), futur adversaire du PSG en quarts de finale de la Coupe de France, le 26 février, Guillaume Allanou sera présent en compagnie de son staff. « On n'y va pas pour boire des coups, on y va surtout pour regarder un futur adversaire, expliquait lundi Allanou, invité par Canal+ et le président de Brest, Denis Le Saint. Au stade, on arrive à percevoir des choses qu'on ne voit pas forcément sur des plans télé, et ce sera la seule opportunité que j'aurai de les voir en vrai.





