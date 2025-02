Les Jeux Vidéo, Responsables de la Violence ?

Un meurtre en France rééveille le débat sur la responsabilité des jeux vidéo dans les actes de violence. Un procureur a affirmé que le suspect avait attribué son acte à une altercation dans un jeu vidéo. Cependant, les experts soulignent l'absence de lien direct entre les jeux vidéo et la violence, et mettent en avant d'autres facteurs complexes impliqués dans de telles situations.

C'est une petite phrase qui a remis un débat usé sur le devant de la scène : les jeux vidéo rendent-ils les joueurs violents ? Le procureur de la République d'Évry a indiqué dans une conférence de presse mercredi 12 février que le suspect dans le meurtre de Louise, 11 ans, avait affirmé avoir voulu initialement 'racketter une personne pour se calmer'. Une pulsion qu'il dit avoir ressentie après une altercation lors d’une partie de Fortnite, populaire jeu de tir sorti en 2017.

Une justification qui met directement en lien le jeu vidéo et le comportement du joueur dans la réalité. Pourtant, la recherche scientifique sur le sujet est formelle : 'On ne peut incriminer les seuls jeux vidéo' en cas de comportements violents, rappelle Didier Courbet, professeur en communication et directeur de recherche à Aix-Marseille Université, spécialiste des effets des écrans sur les adolescents et les adultes. Il précise encore, 'malgré plusieurs recherches scientifiques rigoureuses, il n’y a pas de lien avéré entre le passage à l’acte dans le cas de meurtres et le fait de jouer à des jeux vidéo.' 'Pouvoir cathartique' Interrogé dans La Provence en janvier 2025, il expliquait déjà : 'Les études scientifiques montrent qu’à court terme, le comportement du joueur est légèrement modifié. Mais cela ne signifie pas qu’il va sortir un poignard dans la rue ! Il n’est pas question de comportement pénalement répréhensible. Le passage à l’acte en cas de meurtre par exemple est multifactoriel. Un trouble de la santé mentale qui serait mal pris en charge, des maltraitances, des carences sociales, éducatives mais aussi la pauvreté, le chômage. Les jeux vidéo peuvent être un des facteurs aggravants dans ces cas-là.' Michaël Stora, psychanalyste expert des pratiques numériques, interrogé par l’AFP, va plus loin, 'la décompensation psychotique, liée à un événement, à une rage, peut être de n’importe quel ordre', estimant qu’un mauvais regard à la boulangerie ou une image à la télévision peut provoquer un tel phénomène. Et que le jeu vidéo peut, au contraire, 'de par son pouvoir cathartique, calmer, voire même baisser la jauge des pulsions violentes et agressives'. 'Émotions exacerbées' Didier Courbet et son équipe se sont aussi intéressés à la manière dont les joueurs se parlent entre eux lorsqu’ils jouent à des jeux vidéo en ligne comme c’est le cas pour Fortnite. 'En ligne, les joueurs créent un monde avec des normes, des valeurs, des codes sociaux spécifiques. Les sentiments, les émotions y sont exacerbés. Dans ces discussions en ligne, la colère, les insultes sont autorisées, elles sont très fréquentes, il y a moins de filtres.' Et cela peut avoir des conséquences, 'les joueurs peuvent en être fortement affectés surtout si leur estime d’eux-mêmes est fragile.' Le soupçon qui pèse autour des jeux vidéo n’aide pas à l’image que veut renvoyer l’industrie. Le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell) et Video Games Europe qui réunissent studios et éditeurs en France et en Europe, se sont agacés dans un communiqué transmis à l’AFP d’une 'fausse affirmation' qui 'détourne l’attention' des 'vrais facteurs plus larges, complexes et déterminants expliquant la violence'. Chez Sud Anim, entité représentant les filières animation et jeux vidéo en Paca, la lassitude face à ce vieux débat se fait entendre. 'On est habitué à entendre ce genre de choses', déplore Thomas Demachy. 'Dès qu’il y a ce type d’affaires, on va aller voir si la personne qui est passée à l’acte jouait aux jeux vidéo. Or, quand on voit les chiffres, aujourd’hui, quasiment tout le monde joue.





laprovence

