Les Jeux Olympiques de l'Esport Reportés à 2027

Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé le report des premiers Jeux Olympiques de l'esport initialement prévus en 2025 à 2027. La compétition aura lieu à Riyad, en Arabie saoudite. Cette décision, attendue et logique, permet au CIO de finaliser les détails avant un événement de cette envergure, notamment la sélection des jeux et les processus de qualification. Le CIO a également dévoilé un partenariat avec l'Esports World Cup Foundation pour l'organisation de ces premiers Jeux Olympiques de l'esport.

Conformément à ce qu'avait révélé la publication SportBusiness il y a deux semaines, la première édition des Jeux Olympiques de l'esport, organisée par le Comité International Olympique en Arabie saoudite, ne se tiendra pas en 2025 mais en 2027. Le CIO l'a officialisé ce mardi matin. « La première édition des Jeux Olympiques de l'esport, événement marquant tant pour la discipline qu'au sein du mouvement olympique, se tiendra en 2027 à Riyad, en Arabie saoudite ».

On n'en saura pas plus pour le moment, mais en une petite phrase publiée ce mardi sur son site internet, le Comité International Olympique a officialisé ce qui avait été annoncé par SportBusiness deux semaines plus tôt : les JO de l'esport, dont la création avait été révélée en juillet dernier, n'auront pas lieu en 2025 comme prévu initialement. Il faudra patienter deux ans. Une décision attendue et plutôt logique, puisque rien ne semblait prêt : ni la liste des jeux, alors que les calendriers compétitifs sont composés depuis un moment, ni les processus de sélections des équipes et des joueurs ne sont connus. Pour s'éviter un fiasco, le CIO, associé depuis le début du projet à une Arabie saoudite ambitieuse sur la question de l'esport, a donc décidé de reporter. De quoi se laisser le temps de faire les choses bien ? « La route vers les Jeux avec les premières compétitions olympiques débutera déjà cette année », est-il toutefois précisé, sans pour autant donner plus d'informations sur les modalités. Le CIO a également annoncé son association avec l'Esports World Cup Foundation, derrière l'Esports World Cup, une grande compétition multijeux par clubs organisée depuis cette année en Arabie saoudite : « L'EWCF apportera son expertise en matière de sélection de jeux, de structures de tournois et d'engagement dans l'écosystème pour stimuler l'innovation dans le développement des Jeux Olympiques de l'esport ». Un partenariat révélé au lendemain de celui qui liera pour trois ans l'EWCF avec Riot Games, l'éditeur de League of Legends, Valorant ou Teamfight Tactics. Pour l'Esports World Cup, d'abord, mais impossible de ne pas connecter les deux informations..





