Les jeunes pêcheurs brillent à Payolle

Le Junior Fishing Tour a fait son grand retour dans l'Hexagone avec une deuxième manche exceptionnelle à Payolle. Les jeunes participants ont prouvé leur talent et leur esprit de compétition tout en respectant les valeurs de la pêche sportive.

Les jeunes pêcheurs ont brillé lors de la deuxième manche du Junior Fishing Tour à Payolle . 65 prises, deux champions et un poisson imposant de 50 cm ont été comptabilisés.

Ce championnat de pêche au leurre dédié aux jeunes est organisé en collaboration avec la Fédération nationale pour la pêche en France et la Fédération française des pêches sportives. Les jeunes participants ont réussi à mêler sportivité et confrontation avec respect, entraide, partage et convivialité. Les gagnants de cette manche qualificative sont Axel de Villelongue et Yanni Nedjaa Deback, qui sont désormais qualifiés pour la finale régionale qui aura lieu le 20 juin au canal de Montech.

Les participants ont également reçu de jolis lots, notamment du matériel de pêche, des cannes et des moulinets





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