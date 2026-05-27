Une étude de l'Ifop révèle que les jeunes femmes font moins l'amour qu'il y a trente ans, en raison de l'idée selon laquelle refuser le sexe serait plus coûteux que céder sans envie.

Une étude récente de l'Ifop a révélé que 38 % des jeunes de 14 à 24 ans accordent une place importante à la sexualité , contre 62 % en 1990.

Cette tendance est confirmée par une enquête menée en ligne auprès de 1 011 femmes représentatives de la population féminine vivant en France métropolitaine, âgées de 15 à 29 ans. Les résultats de l'étude montrent que les jeunes femmes font nettement moins l'amour qu'il y a trente ans.

La part des inactives sexuelles entre 20 et 24 ans est passée de 11 % à 16 % entre 1992 et aujourd'hui, et même de 11 % à 23 % chez les 25-29 ans. Cette tendance est attribuée à l'idée selon laquelle refuser le sexe serait plus coûteux que céder sans envie.

De plus, l'étude révèle que les jeunes femmes sont de moins en moins disposées à s'engager dans des relations sexuelles. Cette évolution est considérée comme une conséquence de la société actuelle, qui valorise la liberté et la responsabilité individuelles.

Cependant, cette tendance n'est pas sans poser de questions sur les conséquences à long terme de cette évolution. En effet, les jeunes femmes qui refusent le sexe risquent de se sentir exclues et marginalisées par la société





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