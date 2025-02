Les jeunes de Fontanilles participent à l'aménagement d'un terrain de sport

Quince jeunes du quartier de Fontanilles ont participé à une rencontre avec les membres du conseil de quartier pour discuter de l'aménagement d'un terrain de sport. Cette concertation s'inscrit dans la démarche de démocratie participative de la ville de Mende et vise à associer les habitants à la prise de décisions concernant leur environnement.

Mardi 11 février, dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un terrain de sport à Fontanilles , quinze jeunes du quartier ont échangé avec les membres du conseil de quartier . Cette rencontre, animée par Thierry Jacques, élu délégué aux quartiers ; Betty Zampiello, élue déléguée à la jeunesse et Olivier Meyrueis, directeur des services techniques, a été riche en propositions.

Youssef Ferhat, animateur du service jeunesse de la ville, joue un rôle clé en fédérant ces jeunes au quotidien par ses actions. L'objectif de cette concertation était d'associer pleinement les jeunes de Fontanilles à l'élaboration de ce futur équipement, afin qu'il réponde au mieux à leurs attentes. Plusieurs aspects ont été pris en compte : l'adaptation du projet à la configuration du site, sa superficie, les équipements déjà en place et son entretien futur. Inscrite dans la démarche de démocratie participative portée par la ville de Mende, notamment à travers le dispositif QPV (Quartiers prioritaires de la ville), cette initiative vise également à encourager la pratique sportive pour tous, gratuite et en libre accès, en milieu rural. À la suite de ces échanges, une réunion avec les membres du conseil de quartier et Romain Vidal, directeur aux solidarités, a permis d'aborder des sujets plus larges liés à l'amélioration du cadre de vie : propreté, qualité de vie, animations et actions conduites par les associations. Le conseil de quartier de Fontanilles, installé depuis le 7 novembre 2022, a plusieurs objectifs : associer la population à l'action publique locale, instaurer de nouvelles formes d'échanges, renforcer le lien de confiance entre les élus et la population ou encore favoriser la pratique de la citoyenneté. Composé de vingt-neuf membres, il se réunit au moins deux fois par an et traite de nombreux sujets concernant le quartier. Ce conseil de quartier est un des multiples outils de la collectivité pour être au plus proche de la population. Réunions publiques, visites de quartier, rendez-vous des Mendois, budget participatif, conseil consultatif citoyen (C2C)…, sont tant de dispositifs où la population est associée à l'action publique.





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Démocratie Participative Conseil De Quartier Terrain De Sport Jeunes Fontanilles

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Selon une psychomotricienne, les personnes les plus intelligentes font cette chose simple tous les joursL'intelligence se développe grâce à nos expériences et à nos compétences psychosociales, mais aussi par le biais d'un simple geste quotidien qui peut enrichir votre intellect.

Lire la suite »

Cette offre Cdiscount sur cette caméra de surveillance tombe à pic pour les vacances d’hiverBest-seller dans sa catégorie, la caméra de surveillance Tapo C210 dissuade les personnes mal intentionnées avec son capteur de 3 MP et son micro bidirectionnel. Elle sécurise votre intérieur à un prix inférieur à 22 euros chez Cdiscount.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »