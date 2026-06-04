Les Jeudi'jonnais reviennent à Dijon avec des concerts et des animations

Du 4 au 25 juin, les Jeudi'jonnais reviennent à Dijon avec des concerts gratuits, des animations et des marchés de créateurs sur trois sites du centre-ville.

Du 4 au 25 juin, les Jeudi'jonnais reviennent à Dijon avec des concerts gratuits, des animations et des marchés de créateurs sur trois sites du centre-ville.

Chaque jeudi soir, les Dijonnais pourront profiter d'une programmation éclectique entre fanfares, jazz, musique irlandaise, folk, tango ou encore salsa, sur trois sites : la place Bossuet, la place Émile-Zola et le parvis de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Les animations débuteront désormais à 18 heures et se poursuivront jusqu'à 21 heures, afin de permettre aux gens qui sortiraient du boulot de ne pas avoir à attendre jusqu'à 19h pour profiter des concerts.

L'objectif : permettre aux visiteurs de profiter d'une soirée estivale en centre-ville, de concerts, de spectacles et d'artisans. Le coup d'envoi sera donné ce jeudi 4 juin. Place Bossuet, la fanfare Piotr ouvrira les festivités. Place Émile-Zola, le groupe proposera un voyage musical aux accents irlandais.

Sur le parvis de la Cité de la gastronomie, les spectateurs pourront découvrir les démonstrations de Feel Good Tango autour du tango argentin, ainsi qu'un marché de créateurs organisé par l'association Créarts. Le jeudi 11 juin, la place Bossuet accueillera la fanfare Banda Passifort ainsi que le groupe T'inquiète Paupiette, entre chanson française et jazz. Place Émile-Zola, le groupe prendra le relais tandis que la troupe de chanteurs du Music'all Studios se produira devant la Cité de la gastronomie.

Aussi, un marché des créateurs sera ouvert, et animé par l'association Couleur Cassis. Gaelic Groove proposera une ambiance irlandaise place Bossuet avant de laisser place au Duo Esquinas qui proposera, quant à lui, une musique entre le jazz et la musique d'Amérique du Sud. La chanteuse Loé se produira place Émile-Zola tandis que la Z School dansera sur le parvis de la Cité de la gastronomie.

Le groupe proposera de la musique de la Nouvelle-Orléans place Bossuet, aux côtés des D'ukes et leurs ukulélés. Place Émile-Zola, le groupe Clinch Mountain fera résonner ses influences folk, tandis que Salsa Emocion invitera le public à danser sur le parvis de la Cité. À cette occasion, la Chambre de métiers et de l'artisanat organisera également un marché de créateurs





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