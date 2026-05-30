Les Invincibles, un clin d'oeil à Arsenal et un hommage à un PSG qui ne lâche rien

L'Équipe consacre sa une à la nouvelle victoire du PSG, référence à sa victime et hommage à un club qui ne lâche rien.

Pour son journal du 31 mai, L'Équipe consacre sa une à la nouvelle victoire du PSG . Avec une référence à sa victime, à laquelle il a su résister malgré un scénario mal embarqué.

Ces mêmes Gunners qui n'ont perdu aucun match cette saison en Ligue des champions, et qui ont frôlé le doublé Premier League - Ligue des champions, samedi, à Budapest. Face au PSG, les Londoniens ont mené, ils avaient encore une chance sur deux au début de la séance des tirs au but, mais ils sont tombés sur plus invincibles qu'eux. Certes, le PSG a perdu deux matches en phase de ligue, mais plus aucun depuis en C1.

Et, surtout, il a su ne pas perdre cette finale mal embarquée, alors qu'Arsenal avait vite ouvert le score et que le PSG aurait pu revivre la désillusion de 2020 (0-1 face au Bayern). (1-1, 4-3 aux t.a.b. ), ce qui aura au moins autant de sel que la démonstration il y a un an face à l'Inter (5-0)





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