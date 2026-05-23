Les interrogations autour d'une transition au Maroc : la nomination de Moulay El Hassan à un poste clé de l'armée

Un podcast royal a consacré son épisode à la nomination de Moulay El Hassan au poste stratégique de coordinateur des bureaux et services de l'état-major général des Forces armées royales, effectuée par le roi Mohammed VI le 2 mai 2026. Il évoque la probable préparation du prince à sa fonction de futur souverain et les observations sur un éventuel affaiblissement physique du roi.

Le 2 mai 2026, le roi Mohammed VI, âgé de 62 ans, a nommé son fils et hérite Moulay El Hassan à un poste stratégique du Ministère de la Défense, coordinateur des bureaux et services de l'état-major général des Forces armées royales.

Cette nomination est perçue comme un début de transition entre le roi et son fils, malgré une ambiance de fin de règne au Maroc. Même s'il y a des interrogations concernant l'état de santé du roi et la succession, le roi est toujours informatif et valide les décisions importantes. La nomination de Moulay El Hassan est ainsi perçue comme une préparation du prince à sa fonction de futur souverain





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maroc Roi Mohammed VI Moulay El Hassan Transition State Of Health Army

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les 5 pains les plus sains à privilégier absolument, selon les nutritionnistes82 % des Français mangent du pain chaque jour, mais tous ne se valent pas : quels sont les pains les plus sains à mettre au menu ?

Read more »

Cette année, les vraies stars de la Croisette sont les accessoires pour les cheveuxBarrette, grosse pince, bijoux de cheveux : voici ce que l'on pique aux célébrités.

Read more »

Baignades sauvages dans les fleuves et canaux pendant les fortes chaleurs : attention danger, rappellent les autoritésAlors que les températures grimpent, Voies navigables de France alerte sur les dangers des baignades hors zones autorisées, responsables d’une hausse des noyades chez les jeunes l’année dernière

Read more »

PODCAST : Au Maroc, le roi Mohammed VI est-il prêt à passer la main à son fils, le prince Moulay El-Hassan?Le vingt-troisième monarque de la dynastie alaouite a nommé son fils, début mai, coordinateur des bureaux et services de l’état-major général de l’armée. Faut-il y voir le signe d’un début de passation entre le souverain, que l’on dit malade, et le prince de 23 ans à la tête du royaume chérifien ?...

Read more »