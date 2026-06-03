La diffusion du programme a provoqué la colère des internautes qui se sont largement insurgés sur les réseaux sociaux. Xavier Dupont de Ligonnès, accusé d'avoir assassiné sa famille en avril 2011, est toujours recherché.

Les internautes dénoncent l'arnaque des témoignages et images montrées sur M6 dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. La diffusion du programme a provoqué la colère des internautes qui se sont largement insurgés sur les réseaux sociaux.

Xavier Dupont de Ligonnès, accusé d'avoir assassiné sa famille en avril 2011, est toujours recherché. Les équipes du programme ont enquêté et ont découvert un nouvel élément, totalement inédit, qui soulève de nombreuses questions. Peut-être une preuve de vie récente de XDDL. Les témoignages n'apportent rien de vraiment assourdissant sur celui que l'on surnomme l'homme le plus recherché de France et ne font pas réellement avancer l'enquête.

Beaucoup de témoins sont persuadés d'avoir échangé un regard avec lui, mais rien de plus concret. Seul témoignage réellement croustillant : celui d'un homme dont l'appel est pris en direct sur les coups de 23 heures dans l'en possession d'une photo et du numéro de téléphone de Xavier Dupont de Ligonnès, ainsi que d'avoir recueilli ses confessions dans un village de l'Aude, en 2022. Il lui aurait avoué ses crimes.

Ce dernier affirme avoir demandé l'autorisation de l'évêque de Carcassonne avant de briser le secret de la confession. Il décrit un homme très mal dans sa peau, désespéré, dans un état pas possible. Pendant que Julien Courbet interroge le prétendu prêtre, un vent de perplexité souffle sur le plateau. À raison.

Car ce mercredi 3 juin 2026, dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, Monseigneur Bruno Valentin, évêque du diocèse de Carcassonne et Narbonne, dément le tout. Jamais personne ne m'a contacté à propos de l'affaire évoquée, ni celui qui a pris la parole ni même M6 avant de diffuser de tels propos. Les accomplissements du passé n'épongent pas l'erreur du présent. Sur les réseaux sociaux, les internautes crient au scandale.

Julien Courbet réagit au faux témoignage du prêtre sur Xavier Dupont de Ligonnès. Il reconnaît que son émission a été arnaquée et que le prêtre n'est pas réellement prêtre. Il propose de faire un appel à témoins pour Lyhanna, même si on n'est pas sûr que cela serve à quoi. C'est une émission bullshit.

Des scoops alors que 1000 enquêteurs de section de recherche professionnelle pietinent. Nan mais alo réalise une belle audience. D'après les chiffres transmis par Médiamétrie, la première partie de l'émission présentée par Julien Courbet rassemble 1,60 million de téléspectateurs, pour une part d'audience de 13,2 %





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