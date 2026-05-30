Les inhibiteurs de BTK, une nouvelle espoir pour les formes progressives de la sclérose en plaques

Des essais cliniques prometteurs montrent que les inhibiteurs de BTK pourraient ralentir la progression du handicap chez les patients atteints de sclérose en plaques progressive, en agissant directement sur les mécanismes inflammatoires cérébraux.

Les inhibiteurs de BTK représentent une avancée prometteuse dans le traitement des formes progressives de la sclérose en plaques , en ciblant directement les mécanismes inflammatoires chroniques au sein du cerveau.

Cette nouvelle approche thérapeutique suscite un grand espoir chez des milliers de patients confrontés à une dégradation progressive et jusqu'ici difficile à enrayer. La sclérose en plaques, maladie inflammatoire chronique du système nerveux central, touche environ 150 000 personnes en France et constitue la première cause de handicap non traumatique chez le jeune adulte. Elle survient généralement entre 20 et 40 ans, bouleversant les projets de vie.

Dans 85 % des cas, la maladie débute sous une forme rémittente, avec des poussées inflammatoires suivies de rémissions. Cependant, après plusieurs années, une partie des patients voit la maladie évoluer vers une forme progressive, caractérisée par une aggravation lente et continue du handicap, sans poussées marquées. Si les traitements immunomodulateurs ont considérablement réduit le risque de transition vers les formes progressives, passant de 60-70 % à 20-30 %, les options restent limitées pour les patients déjà dans cette phase.

Les inhibiteurs de BTK agissent différemment en pénétrant dans le cerveau et en modulant l'inflammation résiduelle et la neurodégénérescence. Les résultats des essais de phase 3 sont encourageants : l'étude HERCULES avec le tolebrutinib (Sanofi) a montré une réduction de 31 % du risque de progression confirmée du handicap à six mois chez des patients atteints de sclérose en plaques secondairement progressive non active.

Parallèlement, l'essai FENtrepid avec le fenebrutinib (Roche) a démontré une efficacité au moins comparable à l'Ocrevus, avec une réduction supplémentaire d'environ 12 % du risque de progression, ainsi qu'une préservation de la fonction manuelle. Ces données suggèrent qu'une nouvelle ère thérapeutique pourrait s'ouvrir, offrant enfin des options spécifiques pour ralentir la progression du handicap dans les formes jusqu'ici les plus difficiles à traiter





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