Les Hommes Resteraient Les Plus Dangereux Au Volant

Bien que la mortalité routière ait diminué considérablement au cours des dernières décennies, les hommes continuent à représenter une proportion démesurée des accidents mortels. L'étude révèle que les hommes sont responsables de la plupart des accidents mortels, des comportements à risque et des infractions liées à l'alcool au volant. Les stéréotypes de genre et la perception de la maîtrise des outils comme la voiture, pourraient contribuer à expliquer ce phénomène.

Les conducteurs hommes restent toujours aussi dangereux au volant. Bien que la mortalité routière ait été divisée par six au cours des 50 dernières années, la proportion de personnes responsables de ces accidents ne change pas. Selon les données provisoires publiées par la Sécurité routière, 3 190 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en 2014, une légère augmentation de 0,7 % par rapport à l'année précédente.

Le nombre de blessés graves a cependant légèrement diminué, de 0,6 %. Parmi les personnes décédées en 2014 dans des accidents en France métropolitaine, 2 477 étaient de sexe masculin, soit près de 78 %, comme en 2013. Les données de la Sécurité routière révèlent que 84 % des accidents mortels sont probablement causés par des hommes au volant. Un ratio équivalent à l'année précédente. Les hommes représentent également 9 tués sur 10 sur deux-roues motorisés, à vélo ou en poids lourd, et 6 piétons sur 10. Près de quatre personnes sur cinq tuées sur les routes françaises étaient des hommes. Cette même année, 93 % des conducteurs en état d'ébriété impliqués dans un accident étaient des hommes. Ces derniers étaient aussi responsables de 84 % des accidents mortels. En cause, notamment les stéréotypes de genre. « La société, depuis des siècles, met en avant chez les hommes la maîtrise des outils dont fait partie la voiture, en opposition à l'éducation et la protection des enfants dévolues aux femmes ». Elles « ont donc développé une empathie et un souci des autres qui se traduisent aussi sur la route ». Selon l'expert, « la transgression est davantage permise aux petits garçons et cette forme de laxisme génère des prises de risques pour eux-mêmes et pour les autres que l'on retrouve dans les comportements routiers ». Face à cette surconfiance, chez les hommes, dans leurs capacités à conduire, une association a lancé une campagne de sécurité routière, où elle invite à « conduire comme une femme ». Cette campagne, datée de 2014, était intitulée « Conduisez comme une femme », qui s'en prend à la croyance persistante que les hommes sont de meilleurs conducteurs





