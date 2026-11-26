Le festival Les Hivernales revient à Agen pour la fin d'année avec une programmation riche de spectacles et créations du 4 au 31 décembre.

La ville d' Agen s'apprête à accueillir une initiative culturelle majeure pour clore l'année avec éclat. Le festival Les Hivernales, véritable rendez-vous incontournable pour les amateurs de scènes vivantes, reprendra ses activités sur une période déterminée précisément du 4 au 31 décembre. Cette programmation dense vise à transformer le mois de décembre en une célébration artistique continue, offrant aux Agen ais et aux visiteurs une diversité de représentations théâtrales et musicales.

Une programmation riche et variée sur les planches

Le festival met en avant une offre artistique eclecticque conçue pour satisfaire un large spectre de publics. La programmation s'articule autour de quatorze dates clés à ne pas manquer sur le calendrier local. Elle inclut des formats aussi variés que des seuls-en-scène intimistes, des créations originales, et des spectacles musicalisés surprenants. L'objectif affiché est de proposer un festival de théâtre populaire, accessible à tous par sa billetterie aux tarifs avantageux. Cette approche démocratique permet de mettre en lumière les talents locaux tout en garantissant une qualité de production reconnue. Les organisateurs souhaitent que chaque spectateur, qu'il soit en famille ou seul, trouve une expérience significative et joyeuse lors de sa visite.

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Organisation collaborative et vision des artistes

Cette édition est le fruit d'une synergie notable entre plusieurs acteurs culturels agénois. Elle est portée conjointement par La Tannerie, la compagnie Le Road Movie Cabaret et les Années Théâtre. Ces trois entités unissent leurs forces et leurs talents pour accompagner la fin d'année avec des spectacles adaptés à toute la famille. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre plus large des Artistes associés en Agenais, une coalition qui espère pérenniser ce type de proposition culturelle dans la région. Manon Chivet, représentante de la compagnie Le Road Movie Cabaret, souligne le pari audacieux de diffuser la fête dans une atmosphère parfois morose. Elle insiste sur l'importance de proposer un festival pour un public le plus large possible, en privilégiant les artistes locaux et en rendant l'art accessible.

Contexte de reprise et héritage festif

Il convient de noter que le festival n'avait pas pu se tenir lors d'éditions précédentes en raison du deuxième confinement. La proposition a donc été ravivée cette année avec un nouvel élan et une détermination accrue. L'esprit festif est au cœur du projet, avec une attention particulière portée à l'héritage de Roger Louret et à son sens inné de la fête. Les organisateurs espèrent enchanter cette période de l'année en encourageant les gens à sortir et à repartir avec le sourire. Patrice Poingt appuie sur l'importance sociale de cet événement, où l'art devient un vecteur de lien et de bien-être. L'ambiance générale est celle d'une renaissance culturelle, visant à redonner du sens et de la joie aux derniers mois de l'année.

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Spectacles majeurs et créations à venir

La programmation inclut des titres phares qui devraient marquer les esprits des festivaliers. Le cabaret déconcertant concocté par Gabriel Sarrou Vergnac est présenté comme un moyen de s'échauffer en vue du Réveillon du 31. David Tormena présentera son nouveau spectacle jeune public, intitulé Le grand méchant du bestiaire. Ce titre suggère une approche ludique et imagée destinée aux plus jeunes. Par ailleurs, Anita Cuadrado abordera le sujet du deuil avec sensibilité et espièglerie, offrant un contraste poignant dans le programme. Ces différentes pièces illustrent la volonté de couvrir un éventail d'émotions et de formats, du ludique au plus profond.

Enfin, la dernière création de la compagnie Road Movie Cabaret mérite une mention particulière. Intitulée Une fable ouvrière, sociale et festive, elle est portée par une grande distribution composée de six comédiens musiciens sur scène. Cette œuvre raconte l'histoire de Lorraine Cœur d'Acier, une radio pirate ayant porté la lutte des salariés jusqu'à la fermeture de leur usine. Ce spectacle, prévu à 20 h 30, s'adresse à un public averti dès 9 ans. Il s'inscrit dans une tradition de théâtre engagé et musical, rappelant l'importance de l'histoire ouvrière dans le patrimoine culturel régional. Les festivaliers auront les yeux et les oreilles grands ouverts pour découvrir cette dernière création.