Les handballeuses du MHB accèdent à la Division 2

Les joueuses du MHB ont célébré leur accession en D2 après leur victoire 35-10 contre Nice. Elles ont joué leur dernier match de la saison face à Nice et ont dominé le match, 5-1, 12-2.

La dernière journée de la saison de la Nationale 1 Féminine a vu les handballeuses du MHB accéder à la Division 2 après leur victoire 35-10 contre Nice .

Les joueuses ont célébré leur accession en D2 après un dernier match de la saison face à Nice. Avant de célébrer, elles ont dû jouer leur dernier match de la saison face à Nice. L'entraîneur Océane Villalonga a demandé un dernier effort de concentration à son équipe, sachant que l'absence d'enjeu allait permettre à son groupe de se libérer. Les joueuses ont joué avec application en défense pour s'offrir de nombreuses balles de récupération et des attaques placées.

Face à un centre de formation dont on ne sait jamais quelle composition va être alignée, c'est un adversaire rajeuni qui s'est présenté au FDI Stadium. Les Montpelliéraines ont dominé le match, 5-1, 12-2. Pallies et Tisseyre ont allumé les premières mèches et leurs coéquipières ont suivi jusqu'au bouquet final.

Le score était de 19-6 à la pause avant de dérouler jusqu'au gong final, 35-10, sous les yeux du président du MHB association, Vincent Hugonnet et du maire de Montpellier, Michaël Delafosse. Les joueuses pouvaient se prendre dans les bras et embrasser Céline Allègre, ancienne présidente du HBF3M qui a construit ce projet de haut niveau pour le handball féminin il y a une dizaine d'années. Emma Povillon a commencé avec la première fusion en 2016, toute minote.

Elle s'est retrouvée dix ans plus tard à monter en D2, elle n'aurait jamais mis une pièce ! C'est beaucoup d'émotion, beaucoup de travail. Les joueuses ont remercié tout le monde, leurs coéquipières et les supporters qui ont pu mettre la main à la pâte pour les aider. La soirée d'après-match a permis d'honorer toutes ces joueuses qui tournent une page avec cette montée.

D'honorer l'histoire et l'héritage avec les mots de Nouri Hassanaly : 'c'était un objectif de pouvoir jouer une promotion en D2 avec ce club qu'est le MHB. La saison a été compliquée mais il faut continuer de croire en soi, de se battre pour ses rêves et de prendre du plaisir… Merci au Frontignan THB, le HBF3M et le MHB par la suite de s'être bien entendus, les médias, les supporters, la famille, mes ex-coéquipières mais aussi Manuela Ilie, Elvine Granier.

Et comment oublier mon premier club : Génération Handball ainsi que le Cercle Nîmes Club (HBCN), c'est grâce à eux que j'ai continué le handball'





Midilibre / 🏆 16. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Handball Féminin Nationale 1 Féminine Division 2 MHB Nice

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prévisions astrologiques : humeur, santé, amour et carrière au coeur des influences planétairesCette analyse astrologique détaille les tendances générales de la journée dans les domaines affectifs, professionnels, financiers et du bien-être. Elle décrit les fluctuations de l'humeur, les conseils sur la gestion de l'énergie et de la santé, les dynamiques relationnelles et les opportunités ou défis dans le monde du travail. L'objectif est d'apporter un éclairage sur les energies du jour pour mieux naviguer dans ses activities personnelles et professionnelles, avec des mises en garde sur les excès et des encouragements à saisir les moments favorables.

Read more »

« Tous les concerts sont gratuits » : les Folies Off investiront les rues d’Agen ce week-endLe festival Off des Folies vocales occupera sept scènes dispersées dans les rues de la ville, où il proposera des concerts et animations gratuites tout au long du week-end

Read more »

Quelles sont les villes les plus attractives pour les étudiants ?Alors que Parcoursup tient des milliers de lycéens en haleine, la question du choix de la ville étudiante approche. Enseignement, logement, transports, culture, santé, cadre de vie : toutes les villes ne proposent pas les mêmes conditions pour étudier et s’installer.

Read more »

Lyon va accueillir les épreuves de glace des JO d'hiver 2030, les organisateurs abandonnent NiceLyon va bien accueillir les épreuves de glace des Jeux olympiques d'hiver 2030 au détriment de Nice. La métropole devrait aussi accueillir la cérémonie d'ouverture et un village.

Read more »