Les habitants retrouvent Palmyre, la Perle du Désert

Après des années d'exil, les habitants de Palmyre commencent à retrouver leur ville natale, qui a été transformée en zone militaire pendant la guerre en Syrie.

Après des années d'exil, une poignée d'habitants de Palmyre , surnommée « la Perle du désert », ont retrouvé leur ville natale. Palmyre , qui a résisté avec ses monuments historiques aux horreurs de la guerre en Syrie , s'ouvre progressivement au public après avoir été sous le contrôle des jihadistes de l'État islamique (EI) et des forces russes et iraniennes.

\Maintenant que les anciennes ruines sont accessibles, Yasser al-Mahmoud, 54 ans, partage l'émotion de dizaines de Syriens de retrouver ces monuments qui portent encore les stigmates de près de 14 ans de guerre civile. M. al-Mahmoud se souvient des visites fréquentes qu'il effectuait à Palmyre avant le conflit, déclarant : « Nous venions ici tous les vendredis, avant le déclenchement du conflit en mars 2011. Maintenant, nous sommes de retour et nous pouvons renouer avec nos souvenirs. » \Au milieu des ruines, des familles fouillent dans des sacs de nourriture, préparent du thé et des jeunes fument la chicha. M. Mahmoud avoue : « Les sites antiques nous ont vraiment manqué. Nous ne sommes pas venus ici depuis 2015, lorsque l'EI a pris le contrôle de la région. » Il espère rouvrir son stand de souvenirs une fois que les visiteurs reviendront à Palmyre, qui attirait plus de 150 000 touristes par an avant la guerre. Cependant, les dégâts causés par l'EI sont importants. Le célèbre sanctuaire de Baalshamin a été détruit, le temple de Bêl a été dynamité, un arc de triomphe a été détruit, le musée a été pillé et de nombreuses statues et sarcophages ont été dégradés. Le directeur général des antiquités et des musées de Syrie, Nazir Awad, exprime sa préoccupation face aux fouilles illégales qui ont lieu sur le site malgré la présence de gardes. Les pilleurs utilisent des machines lourdes et des détecteurs de métaux, causant de véritables dégâts. \Khaldoun al-Roubaa, 32 ans, ancien combattant rebelle, témoigne : « Palmyre et ses ruines ont connu des horreurs. Le site a vu passer l'EI, l'Iran, les Russes, toutes les milices possibles et imaginables ». Après 12 ans d'absence, Khaled Al-Chelil, 57 ans, n'a pas encore pu s'installer dans sa maison, détruite par une frappe israélienne. Il travaille aujourd'hui dans la ville comme chauffeur de taxi





