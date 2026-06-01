Les Grosses Têtes : un auditeur veut à tout prix assister à un enregistrement

Un auditeur des Grosses Têtes veut à tout prix assister à un enregistrement et a même écrit un mail pour obtenir des places. Mais pas de chance pour lui, d'après Serge, qui connait les plannings d'enregistrements sur le bout des doigts.

Si l'on doit amener des chouquettes à Thoen, je peux le faire : quand un auditeur des Grosses Têtes veut à tout prix assister à un enregistrement.

Ce lundi 1er juin 2026, autour de Laurent Ruquier, retrouvez Alban Lenoir, Julie Leclerc, Roselyne Bachelot, François Alu, Constance, Alexis Le Rossignol et Sébastien Thoen. Face aux auditeurs, certains fidèles du programme regrettent de ne pas pouvoir se rendre dans les studios. Qui a appelé Laurent Ruquier dans la célèbre séquence des Grosses Têtes répondent aux auditeurs ?

Thierry, qui a écrit un mail pour obtenir des places pour l'émission, a même ironisé en disant : 'S'il faut amener des chouquettes à Thoen, je peux le faire'. Mais pas de chance pour Thierry, d'après Serge, qui connait les plannings d'enregistrements sur le bout des doigts. Les 22 et 23 juin, aucun tournage n'est apparemment prévu... Découvrez les Grosses Têtes du lundi 1er juin 2026 !

Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête exceptionnelle, acteur à succès, il est sur RTL à l'occasion de la sortie du film. Une Grosse Tête pour qui la plus grande cascade a été de passer de l'Opéra au Grand studio, sans filet : à une question de Laurent Ruquier Remarques, compliments, interrogations...

A l'adresse lesgrossestetes@rtl.fr, envoyer vos messages à vos Grosses Têtes préférées et passez à l'antenne dans la désormais célèbre séquence des Grosses Têtes répondent aux auditeurs. Vous lui avez servi un sérum de vérité ? : Olivier Bellamy part totalement en vrille dans Les Grosses Têtes. Il y a une règle : faire l'amour en gardant ses chaussettes, bonne ou mauvaise idée ?

Az réagit dans Les Grosses Têtes. C'était une bête de scène : invitée des Grosses Têtes, Audrey Dana se remémore Johnny Hallyday au théâtre





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