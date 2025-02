Les Grosses Têtes du vendredi 14 février 2025 : Saint-Valentin en folie

Laurent Ruquier vous accueille sur le plateau des Grosses Têtes pour une émission spéciale Saint-Valentin, avec des invités étonnants et des jeux passionnants. Découvrez les choix romantiques et les anecdotes cocasses de nos personnalités invitées, et tentez de remporter de nombreux cadeaux en participant aux jeux interactifs proposés.

Découvrez les rendez-vous incontournables des Grosses Têtes du vendredi 14 février 2025 ! Laurent Ruquier vous accueille sur le plateau du jour pour une émission pleine de surprises et d'humour. Préparez-vous à rencontrer une série de personnalités fascinantes qui partageront leurs points de vue uniques sur la Saint-Valentin . Parmi les invités de la journée, on retrouve Arielle Dombasle, qui révèle ses préférences gourmandes pour la Saint-Valentin .

Philippe Claudel dévoile ses choix cinématographiques romantiques et s'ouvre sur son histoire d'amour personnelle. Valérie Mairesse, en quête d'un Valentin idéal, explore les différentes facettes de l'amour. Roman Doduik, quant à lui, détaille son choix surprenant pour la Saint-Valentin. Anne Roumanoff partage ses expériences amoureuses, à la fois virtuelles et réelles, tandis que François Rollin, avec son humour pince-sans-rire, nous fera réfléchir sur la signification de la Saint-Valentin. Et pour participer à l'aventure des Grosses Têtes, rendez-vous sur le site de RTL.fr et rejoignez les jeux interactifs proposés. Vous pouvez tenter de gagner 300 euros en répondant à une question de Laurent Ruquier, de 1.000 ou 2.000 euros en jouant au '4 voix sur 4', ou encore remporter une valise remplie de cadeaux en devinant son contenu. Pour les plus aventureux, le jeu des 'Fake news' vous donne la chance de remporter un voyage inoubliable en distinguant la réalité des fausses nouvelles. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site de RTL et de participer aux jeux pour une chance de remporter de nombreux prix. Bonne chance à tous





