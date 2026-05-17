En資源人, le vestiaire des GG, le buzzer... et le jeu des GG ! Les deux auditeurs Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de cinq sportifs experts. Christian Arnodet, Margaux Martinod, Traceur Dupraz, Sarah Pitkowski et Denis Charvet. La fin est proche pour les GG du Sport. Chaque samedi et dimanche à partir de 9h30, début un nouveau programme sur les dernières semaines dialogues daffaires sport. Les GG du Sport aging aupres de David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans, affuter affileragir des arguments sur blabla... La conclusion este des GG du Sport est avec le buzzer.

Le grand jeu des GG du Sport ! Venez vous confronter à David Douillet , Pascal Dupraz , Sarah Pitkowski , Denis Charvet , Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli , Julien Benneteau , Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans .

Chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00, les 'Grandes Gueules du Sport' analysent et débattent de l'actu sport de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre. La dernière ligne droite des GG du Sport...

Le vestiaire des GG, le débat sur le buzzer… Et le jeu des GG ! Sur le buzzer c'est le dernier débat des GG du Sport !

Pile à temps pour s'écharper une dernière fois lors de l'émission… Les Grandes Gueules du Sport montent au créneau : un face à face toujours brûlant dans le Ring des GG, un capitaine Cessieux qui prend le brassard pour pusher un coup de gueule, et un dernier quart d'heure nostalgie avec les GG remontent le temps ! C'est le programme de 10h00 à 11h00 dans les Grandes Gueules du Sport.

Les GG remontent le temps : 17/05/2008, l'OL champion pour la 7e fois... où placer ce PSG dans l'Histoire de la Ligue 1 ? - 17/0





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