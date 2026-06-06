Les Grandes Gueules du Sport : un rendez-vous incontournable pour les passionnés

Découvrez le concept et les acteurs des Grandes Gueules du Sport, l'émission de débats sportifs sur RMC qui réunit chaque week-end champions et experts pour des échanges sans concession.

Les Grandes Gueules du Sport, l'émission phare de RMC , continue de faire vibrer les passionnés de sport chaque week-end. Animée par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux , l'émission réunit un plateau de champions et d'experts tels que David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frédéric Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu, Cédric Heymans, Marie Martinod, Sophie Kamoun, Olivier Panis, Cyrille Maret et Renaud Longuèvre.

Le concept est simple : des débats animés, des coups de gueule et des analyses sans filtre sur l'actualité sportive. Le format de l'émission est structuré autour de plusieurs séquences clés. Dès 9h30, la "UNE" donne le ton avec les informations brûlantes du sport, suivies du "Ring des GG" où deux camps s'affrontent sur un sujet polémique, laissant les auditeurs juges du vainqueur.

Le "Capitaine Cessieux" prend le brassard pour un coup de gueule ciblé, tandis que le "Dernier Quart d'Heure" propose une plongée nostalgique dans les archives sportives. Chaque moment est conçu pour maintenir un rythme élevé et une interaction forte avec le public. Cette saison, l'émission innove avec un jeu interactif permettant aux auditeurs de se mesurer aux sportifs présents. Les thèmes abordés vont du football au rugby, en passant par le tennis, le cyclisme et les sports olympiques.

Les débats sont souvent houleux, mais toujours respectueux, reflétant la passion et la diversité des sports. Les Grandes Gueules du Sport ne sont pas qu'une simple émission : c'est une institution qui rassemble les amateurs de sport autour de discussions authentiques et engagées, chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00 sur RMC





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