Les Grandes Gueules du Sport : un programme de débat et d'analyse sportive

Les Grandes Gueules du Sport sont un programme de débat et d'analyse sportive qui se déroule chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00. Les présentateurs, Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, sont entourés de sportifs de renom qui analysent et débattent de l'actu sport de la semaine.

Les Grandes Gueules du Sport sont un programme de débat et d'analyse sportive qui se déroule chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00. Les présentateurs, Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux , sont entourés de sportifs de renom qui analysent et débattent de l'actu sport de la semaine.

Les Grandes Gueules du Sport montent au créneau avec un face à face brûlant dans le Ring des GG, un capitaine Cessieux qui prend le brassard pour pousser un coup de gueule, et un dernier quart d'heure de nostalgie avec les GG qui remontent le temps. C'est le programme de 10h00 à 11h00 dans les Grandes Gueules du Sport.

Les sportifs de renom qui participent à ce programme sont David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frédéric Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau et Renaud Longuèvre. Les Grandes Gueules du Sport analysent et débattent de l'actu sport de la semaine avec passion et conviction. Les auditeurs peuvent choisir l'équipe victorieuse en fin d'émission.

Les Grandes Gueules du Sport sont un programme incontournable pour les amateurs de sport qui veulent rester informés de l'actualité sportive





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Les Grandes Gueules Du Sport Programme De Débat Et D'analyse Sportive Jean-Christophe Drouet Christophe Cessieux David Douillet Marie Martinod Pascal Dupraz Sarah Pitkowski Sophie Kamoun Denis Charvet Frédéric Weis Olivier Panis Marc Madiot Marion Bartoli Cyrille Maret Jérôme Pineau Renaud Longuèvre

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