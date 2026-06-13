Les Grandes Gueules du Sport : un débat sportif interactif et passionné

Découvrez le concept de l'émission Les Grandes Gueules du Sport, où sportifs de renom et auditeurs débattent de l'actualité sportive chaque week-end sur RMC.

L'émission Les Grandes Gueules du Sport, diffusée chaque week-end sur RMC, propose un format original où le débat sportif est roi. Animée par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, elle réunit une panoplie de champions et d'entraîneurs de renom.

David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frédéric Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans sont régulièrement au micro pour analyser l'actualité sportive. Le programme se découpe en plusieurs séquences clés, chacune ayant sa propre identité. Le Ring des GG constitue le cœur de l'émission. Deux équipes s'affrontent sur un thème brûlant de l'actu, en présentant des arguments tranchés.

Mais ce sont les auditeurs qui, via un vote, désignent l'équipe gagnante. Cette interactivité renforce l'engagement du public et donne une dimension participative rare. Dans une autre séquence, le 'coup de gueule' du capitaine Cessieux permet d'exprimer une opinion forte sur un sujet polémique. Puis, le dernier quart d'heure est consacré à la nostalgie avec 'GG remontent le temps', où les intervenants revisitent des moments marquants du sport.

L'émission débute dès 9h30 avec la Une, point sur l'actu brûlante. Le vestiaire des GG et le débat sur le buzzer rythment la fin de matinée. Le grand jeu des GG offre aux auditeurs la chance de se mesurer aux sportifs. Cette formule, mêlant analyse, émotion et interaction, fait des Grandes Gueules du Sport un rendez-vous incontournable pour les passionnés de sport.

L'intégrale du Super Moscato Show du vendredi 12 juin 2026 est également disponible, prolongeant l'expérience auditive





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