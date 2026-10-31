Les Grandes Gueules du Sport sur RMC lancent le week-end sportif

Chaque samedi et dimanche de 9h à 12h, les Grandes Gueules du Sport sur RMC débattent de l'actualité sportive avec Georges Quirino et Christophe Cessieux.

Chaque samedi et dimanche, de 9h à 12h, l'émission Les Grandes Gueules du Sport anime le week-end sportif sur RMC. Autour des animateurs Georges Quirino et Christophe Cessieux, des consultants de renom du sport français débattent de l'actualité de la semaine écoulée. Le programme démarre dès 9h avec la UNE, consacrée à l'actualité brûlante du sport, entre informations, analyses et débats.

Des consultants de renom sur RMC

L'émission réunit un plateau de personnalités issues de disciplines variées. On y retrouve David Douillet, Alizé Cornet, Fred Weis, Marc Madiot, Cédric Heymans, Marion Bartoli, Philippe Saint André, Jérôme Pineau, Sarah Pitkowski, Julien Benneteau et Charlotte Lorgeré. Ces consultants apportent leur expertise et leur regard sur les sujets sportifs du moment.

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Leur mission consiste à affronter les thèmes qui ont marqué la semaine et à lancer le week-end sport sur la station. Les débats mêlent informations, analyses et prises de position, avec un ton volontairement direct.

Le Ring des GG et le débat sur le buzzer

Au programme de la deuxième heure, les Grandes Gueules s'affrontent sur le Ring. Deux camps s'opposent à coup d'arguments sur une actualité sportive précise, et ce sont les auditeurs qui choisissent l'équipe victorieuse. Le format met en avant la confrontation d'idées autour d'un sujet qui a énervé les GG cette semaine.

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L'émission propose également le débat sur le buzzer ainsi que le grand jeu des GG du Sport, qui permet aux auditeurs de se confronter aux consultants. Le Zapping des GG revient par ailleurs sur les temps forts, comme l'écart de seulement 28 points entre Kane et Mbappé au classement du Ballon d'Or, évoqué le 31 octobre.

Un rendez-vous du week-end sportif

Les Grandes Gueules du Sport s'inscrivent dans la grille du week-end de RMC, avec une double diffusion le samedi et le dimanche de 9h à 12h. L'émission se veut un espace où l'actualité sportive est décryptée sans détour, avec des hot takes sur les événements du week-end dans la séquence J'y crois, j'y crois pas.

Le dispositif repose sur l'interactivité avec le public, invité à départager les camps et à participer au jeu. Ce rendez-vous s'adresse aux passionnés de sport qui souhaitent suivre les débats et les analyses avant les rencontres du week-end.