Les Grandes Gueules du Sport sur RMC dévoilent leur nouvelle formule du week-end

Les Grandes Gueules du Sport sur RMC dévoilent leur seconde heure avec le Ring des GG, le Zapping et leurs consultants pour débattre de l'actualité sportive du week-end.

Les Grandes Gueules du Sport, l'émission de RMC animée par Georges Quirino et Christophe Cessieux, passent à la seconde heure. Ce nouveau rendez-vous sportif du week-end propose un débat où les chroniqueurs s'affrontent sur le Ring et où les auditeurs choisissent le vainqueur, avec en ligne de mire l'actualité sportive de la semaine écoulée et le lancement du week-end sport.

Le Ring des GG pour débattre du sport

Le concept est simple : une actualité sportive, un débat et deux camps. Les Grandes Gueules du Sport s'affrontent à coups d'arguments sur le Ring des GG. À la fin, ce sont les auditeurs qui désignent l'équipe victorieuse.

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L'émission cherche ainsi la grosse punchline sportive du jour. Elle met également en avant les hot takes des chroniqueurs pour le week-end sportif dans la séquence J'y crois, j'y crois pas.

Le programme promet une joute verbale rythmée, où chaque consultant défend son point de vue sur les sujets chauds de l'actualité sportive. Le public devient alors l'arbitre du débat.

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Des consultants de renom pour animer le débat sportif

Autour de Georges Quirino et Christophe Cessieux, l'émission réunit des consultants de renom du sport français. On retrouve notamment David Douillet, Alizé Cornet, Fred Weis, Marc Madiot, Cédric Heymans, Marion Bartoli, Philippe Saint André, Jérôme Pineau, Sarah Pitkowski, Julien Benneteau et Charlotte Lorgeré.

Ces spécialistes issus de disciplines variées apportent leur expertise et leur regard sur les sujets du moment. Leur présence garantit des échanges nourris et des analyses pointues sur l'actualité sportive.

Le casting, riche de personnalités du sport de haut niveau, permet de couvrir un large spectre de disciplines et de nourrir les débats du week-end.

Une seconde heure rythmée sur RMC

Pas de temps de s'échauffer : les Grandes Gueules du Sport démarrent fort dès 9h. La UNE porte sur l'actualité brûlante du sport, entre informations, analyses et débats.

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La dernière ligne droite de l'émission comprend le vestiaire des GG, le débat sur le buzzer et le grand jeu des GG du Sport. Les auditeurs peuvent se confronter aux consultants sur le buzzer lors du dernier débat.

Le Zapping des GG revient également sur les faits marquants, comme l'écart de seulement 28 points entre Kane et Mbappé au classement du Ballon d'Or, évoqué dans l'édition du 31 octobre.

L'émission est diffusée tous les samedi et dimanche de 9h à 12h sur RMC. Elle lance ainsi le week-end sport avec une formule qui mêle débats, analyses et jeux interactifs.