Les Grandes Gueules du Sport sur RMC : dernière ligne droite et débats animés. Découvrez l'émission du week-end avec Georges Quirino et Christophe Cessieux.

Les Grandes Gueules du Sport, l'émission phare de RMC, entament leur dernière ligne droite. Chaque samedi et dimanche de 9h à 12h, Georges Quirino et Christophe Cessieux animent les débats avec des consultants de renom du sport français. Ce week-end, l'émission promet une fois de plus des échanges animés sur l'actualité sportive.

Une équipe de consultants prestigieux

Autour des deux animateurs, on retrouve des figures bien connues du sport français : David Douillet, Alizé Cornet, Fred Weis, Marc Madiot, Cédric Heymans, Marion Bartoli, Philippe Saint-André, Jérôme Pineau, Sarah Pitkowski, Julien Benneteau et Charlotte Lorgeré. Ces experts offrent leur analyse et leur point de vue sur les sujets chauds de la semaine.

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Leur mission : décrypter l'actualité sportive et lancer le week-end sport sur RMC. Leurs débats sont rythmés et parfois musclés, mais toujours dans un esprit convivial.

Le Ring des GG : les auditeurs choisissent le vainqueur

Parmi les séquences phares de l'émission, le Ring des GG oppose deux camps qui s'affrontent à coup d'arguments. À la fin, ce sont les auditeurs qui désignent l'équipe victorieuse. Une manière originale de faire participer le public et de prolonger les débats.

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Autre moment attendu : le débat sur le buzzer, où les GG défendent leurs positions avec passion. Sans oublier le grand jeu des GG du Sport, qui permet aux auditeurs de se confronter aux consultants.

Le Zapping des GG : Ballon d'Or et Paris RMC

Dans le Zapping des GG, l'écart entre Kane et Mbappé au classement du Ballon d'Or a été souligné : seulement 28 points les séparent, selon les informations du 31 octobre. Un sujet qui alimente les discussions entre les consultants.

Par ailleurs, les Paris RMC du samedi 31 octobre 2026 ont été évoqués, tout comme le jeu des GGDS au 3216, qui invite les auditeurs à participer. L'émission reste un rendez-vous incontournable pour les passionnés de sport.