Les Grandes Gueules du Sport sur RMC : débats et consultants le week-end

Les Grandes Gueules du Sport animées par Georges Quirino et Christophe Cessieux sur RMC chaque samedi et dimanche de 9h à 12h avec des consultants de renom.

Chaque samedi et dimanche de 9h à 12h, l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC réunit des consultants de renom pour débattre de l'actualité sportive de la semaine écoulée et lancer le week-end sport. Animée par Georges Quirino et Christophe Cessieux, elle accueille des personnalités telles que David Douillet, Alizé Cornet, Fred Weis, Marc Madiot, Cédric Heymans, Marion Bartoli, Philippe Saint André, Jérôme Pineau, Sarah Pitkowski, Julien Benneteau et Charlotte Lorgeré.

Les consultants des Grandes Gueules du Sport

Parmi les intervenants réguliers figurent David Douillet, ancien judoka et multiple champion olympique, Alizé Cornet, joueuse de tennis professionnelle, Fred Weis, ancien basketteur international, Marc Madiot, manager de l'équipe cycliste Groupama-FDJ, Cédric Heymans, ancien rugbyman international, Marion Bartoli, championne de tennis, Philippe Saint André, ancien joueur et entraîneur de rugby, Jérôme Pineau, ancien coureur cycliste, Sarah Pitkowski, ancienne joueuse de tennis, Julien Benneteau, ancien joueur de tennis, et Charlotte Lorgeré, journaliste sportive.

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Le déroulé de l'émission

L'émission se déroule en plusieurs séquences. La dernière ligne droite des Grandes Gueules du Sport comprend le vestiaire des GG, le débat sur le buzzer et le jeu des GG. Le grand jeu des GG du Sport permet aux auditeurs de se confronter aux consultants. Sur le buzzer, c'est le dernier débat des GG du Sport, l'occasion de s'écharper une dernière fois lors de l'émission. Chaque samedi à 11h, les Grandes Gueules du Sport font monter le volume en abordant le sujet qui a énervé les GG cette semaine. Les auditeurs sont invités à donner leur avis.

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Les séquences phares et les débats

Au programme de la deuxième heure, les GG s'affrontent sur le Ring et les auditeurs choisissent le vainqueur. Ils désignent également celui qui a sorti la grosse punchline sportive du jour et partagent leurs hot takes pour le week-end sport dans la séquence J'y crois, j'y crois pas ?. Une actu sportive, un débat et deux camps : c'est le Ring des GG. Les Grandes Gueules du Sport s'affrontent à coup d'arguments et à la fin, ce sont les auditeurs qui choisissent l'équipe victorieuse. L'émission du 31 octobre a notamment abordé l'écart de 28 points entre Kane et Mbappé au classement du Ballon d'Or, et la question de savoir si Fabien Galthié est trop injuste avec ses anciens cadres.