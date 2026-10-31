Les Grandes Gueules du Sport sur RMC : débat et jeu avec des consultants de renom

Les Grandes Gueules du Sport sur RMC : chaque week-end de 9h à 12h, des consultants comme David Douillet et Alizé Cornet débattent de l'actualité sportive.

Les Grandes Gueules du Sport, l'émission phare de RMC, revient chaque samedi et dimanche de 9h à 12h pour décrypter l'actualité sportive de la semaine écoulée et lancer le week-end sport. Autour de Georges Quirino et Christophe Cessieux, des consultants de renom du sport français se réunissent pour débattre et confronter leurs points de vue.

Des consultants de renom pour animer le débat sportif

Parmi les intervenants réguliers figurent David Douillet, Alizé Cornet, Fred Weis, Marc Madiot, Cédric Heymans, Marion Bartoli, Philippe Saint André, Jérôme Pineau, Sarah Pitkowski, Julien Benneteau et Charlotte Lorgeré. Ces anciens champions ou figures du sport apportent leur expertise et leur franc-parler pour analyser les sujets chauds de la semaine.

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L'émission se veut un espace de confrontation d'idées, où les débats sont parfois vifs mais toujours argumentés. Les auditeurs peuvent également participer en réagissant aux différentes séquences.

Le Ring des GG : les auditeurs choisissent le vainqueur

Chaque semaine, les Grandes Gueules s'affrontent sur le Ring. Une actualité sportive, un débat, et deux camps s'opposent à coup d'arguments. À la fin, ce sont les auditeurs qui désignent l'équipe victorieuse. Cette séquence permet de mesurer la force de conviction des différents consultants.

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Le Ring des GG est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sport qui aiment les joutes verbales. Les punchlines sportives du jour sont également scrutées et commentées.

Le jeu des GG : venez vous confronter aux consultants

Le grand jeu des GG du Sport offre la possibilité aux auditeurs de venir se confronter à David Douillet, Alizé Cornet, Fred Weis, Marc Madiot, Cédric Heymans, Marion Bartoli, Philippe Saint André, Jérôme Pineau, Sarah Pitkowski, Julien Benneteau et Charlotte Lorgeré. Une occasion unique de tester ses connaissances sportives face à des experts.

Par ailleurs, l'émission propose des séquences récurrentes comme le débat sur le buzzer, qui met en lumière le sujet qui a énervé les GG cette semaine. Les consultants donnent également leurs hot takes pour le week-end sport dans la rubrique J'y crois, j'y crois pas.

Les Grandes Gueules du Sport : un rendez-vous incontournable sur RMC

Avec son format mêlant débats, jeux et analyses, Les Grandes Gueules du Sport s'impose comme un rendez-vous majeur pour les passionnés de sport. L'émission, diffusée le week-end matin, permet de prolonger l'actualité sportive tout en se divertissant.

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Les dernières éditions ont notamment abordé des sujets comme l'écart de 28 points entre Kane et Mbappé au classement du Ballon d'Or, ou encore la gestion de Fabien Galthié avec ses anciens cadres. Des thèmes qui ont suscité des échanges animés entre les consultants.

Que vous soyez un auditeur fidèle ou un nouveau venu, Les Grandes Gueules du Sport vous promet un week-end sportif riche en débats et en découvertes. N'hésitez pas à rejoindre le jeu et à défier les GG !