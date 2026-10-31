Les Grandes Gueules du Sport sur RMC avec David Douillet et Alizé Cornet

Les Grandes Gueules du Sport animent le week-end sur RMC chaque samedi et dimanche de 9h à 12h, avec David Douillet, Alizé Cornet et de nombreux consultants.

Chaque samedi et chaque dimanche, de 9h à 12h, l'émission Les Grandes Gueules du Sport rassemble sur RMC des consultants de renom du sport français pour débattre de l'actualité de la semaine écoulée et lancer le week-end sportif. Autour de Georges Quirino et Christophe Cessieux, le programme réunit David Douillet, Alizé Cornet, Fred Weis, Marc Madiot, Cédric Heymans, Marion Bartoli, Philippe Saint André, Jérôme Pineau, Sarah Pitkowski, Julien Benneteau et Charlotte Lorgeré.

Un rendez-vous sportif du week-end sur RMC

L'émission s'installe comme un temps fort du week-end sportif sur la station. Les Grandes Gueules du Sport s'affrontent sur l'actualité de la semaine écoulée et lancent le week-end sport sur RMC. Le format repose sur des débats animés par des consultants issus de disciplines variées.

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La dernière ligne droite des Grandes Gueules du Sport structure la fin du programme. Le vestiaire des GG et le débat sur le buzzer rythment cette séquence. Sur le buzzer, c'est le dernier débat des GG du Sport, l'occasion de s'écharper une dernière fois lors de l'émission.

Chaque samedi à 11h, les Grandes Gueules du Sport font monter le volume autour du sujet qui a énervé les GG cette semaine. Les auditeurs sont invités à se positionner pour ou contre la thèse défendue.

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Le Ring des GG et le jeu des auditeurs

Au programme de la deuxième heure, les GG s'affrontent sur le Ring et le public choisit le vainqueur. Une actualité sportive, un débat et deux camps : c'est le principe du Ring des GG. Nos Grandes Gueules du Sport s'affrontent à coup d'arguments, mais à la fin, ce sont les auditeurs qui choisissent l'équipe victorieuse.

Le dispositif prévoit également de désigner qui a sorti la grosse punchline sportive du jour. Les hot takes des GG pour le week-end sport sont présentées dans la séquence J'y crois, j'y crois pas. Le Zapping des GG complète la programmation.

Les auditeurs peuvent participer au grand jeu des GG du Sport et se confronter aux consultants. Le jeu est accessible au 3216, comme l'indique la séquence Les Jeux du Sport consacrée au rendez-vous des GGDS.

Une équipe de consultants de renom

La composition de l'équipe réunit des figures du sport français issues de disciplines différentes. David Douillet, Alizé Cornet, Fred Weis, Marc Madiot, Cédric Heymans, Marion Bartoli, Philippe Saint André, Jérôme Pineau, Sarah Pitkowski, Julien Benneteau et Charlotte Lorgeré interviennent aux côtés de Georges Quirino et Christophe Cessieux.

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Cette diversité de profils permet d'aborder l'actualité sportive sous plusieurs angles. Les consultants apportent leur expertise et confrontent leurs points de vue au fil des débats et des séquences proposées par l'émission.

Le programme s'adresse aux auditeurs qui souhaitent suivre l'actualité sportive du week-end et participer aux échanges. Les débats sont accessibles en direct chaque samedi et chaque dimanche de 9h à 12h sur RMC.