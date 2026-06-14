Les animateurs de l'émission se séparent après leur dernier débat. Les Grandes Gueules du Sport se sont fait connaître pour leurs débats passionnés et leurs jeux amusants.

Les Grandes Gueules du Sport se disloquent avant de se séparer. Chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00, Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux analysent et débat tent de l'actu sport de la semaine.

Ils sont entourés de sportifs de renom tels que David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre. Le dernier débat des Grandes Gueules du Sport aura lieu avant que les animateurs ne se séparent. Le programme comprendra le Ring des GG, un débat sur le buzzer, le jeu des GG et le grand jeu des GG du Sport.

Les Grandes Gueules du Sport montent au créneau : un face à face toujours brûlant dans le Ring des GG, un capitaine Cessieux qui prend le brassard pour pousser un coup de gueule, et un dernier quart d'heure nostalgie avec les GG remontent le temps ! C'est le programme de 10h00 à 11h00 dans les Grandes Gueules du Sport.

C'est le capitaine de l'équipe des GG du Sport : notre éditorialiste Frédéric Weis fait sa causerie à la mi-temps de l'émission ! Un coup de gueule, un coup de cœur… Christophe a carte blanche ! Une actu sportive, un débat, et deux camps : c'est le Ring des GG ! Nos Grandes Gueules du Sport s'affrontent à coup d'arguments...

Mais à la fin, c'est vous les auditeurs, qui choisissez l'équipe victorieuse ! Chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00, les





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