Les Grandes Gueules du Sport : le rendez-vous hebdomadaire du débat sportif sur RMC

Chaque week-end, Les Grandes Gueules du Sport sur RMC Sport offrent un programme de trois heures d'analyse et de débats sur l'actualité sportive. Présentée par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, l'émission réunit des champions et experts pour décrypter l'actualité du sport.

Chaque week-end, la station RMC Sport propose une émission de débat et d' analyse sportive très suivie intitulée Les Grandes Gueules du Sport. Ce programme, présenté par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, réunit chaque samedi et dimanche de 9h30 à midi un panel de personnalités du monde sportif français.

Parmi les intervenants réguliers ou invités de marque, on trouve des champions de renom comme le judoka David Douillet, le cycliste Marc Madiot, l'ancienne tenniswoman Marion Bartoli, l'ex-joueuse de basket Sarah Pitkowski ou encore l'ancien footballeur Denis Charvet. L'émission se structure autour de plusieurs temps forts. Dès l'ouverture, la "UNE" traite des actualités brûlantes du sport, entre informations, analyses et débats.

Le cœur de la diffusion est occupé par le fameux "Ring des GG", un face-à-face souvent animé où les intervenants confrontent leurs points de vue sur les sujets d'actualité. Un autre segment notable est "le vestiaire des GG" ou "le débat sur le buzzer", où les discussions peuvent être plus directement confrontées.

Par ailleurs, la "causerie" de Frédéric Weis, éditorialiste et ancien joueur, offre un moment d'expression libre à la mi-temps de l'émission. L'émission prévoit également des jeux interactifs avec les auditeurs et des séquences de nostalgie avec les "GG remontent le temps". Le format vise à mêler analyse pointue, prises de position tranchées et convivialité, incarnant l'esprit de débat sportif à la française.

L'émission est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de sport qui souhaitent entendre des avis d'experts et d'anciens sportifs sur les enjeux actuels du monde sportif, des performances des Bleus aux stratégies de clubs en passant par les grandes compétitions internationales





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