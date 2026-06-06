Les Grandes Gueules du Sport : le rendez-vous incontournable de l'actualité sportive sur RMC

Découvrez le programme complet des Grandes Gueules du Sport, l'émission hebdomadaire de RMC qui décrypte l'actualité sportive avec des champions et des experts. Au menu : débats, jeux, confrontations et moments nostalgiques.

Chaque week-end, les Grandes Gueules du Sport animent les ondes de RMC avec une émission dédiée à l' actualité sportive . De 9h30 à 12h00, Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux orchestrent débats et analyses en compagnie d'un plateau d'athlètes et de personnalités du monde sportif.

Parmi les intervenants réguliers ou occasionnels, on trouve des champions tels que David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frédéric Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau, Renaud Longuèvre, Julien Benneteau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans. Le programme propose plusieurs formats distincts : le grand jeu des GG où les auditeurs peuvent confronter leurs arguments à ceux des experts, le buzzer qui clôt chaque émission par un débat final souvent animé, et le ring des GG opposant deux camps sur une question d'actualité.

C'est le public qui désigne l'équipe victorieuse à l'issue des échanges. À 10h00, la causerie de Frédéric Weis offre un éditorial en forme de coup de gueule ou de coup de cœur.

Enfin, les quarts d'heure nostalgie invitent à remonter le temps grâce aux archives et souvenirs des Grandes Gueules. L'émission démarre sur les chapeaux de roues dès 9h30 avec la Une, un tour d'horizon des infos brûlantes du sport, mêlant reportages, analyses et discussions. Ainsi, les auditeurs profitent de trois heures d'un programme dynamique où l'avis des experts se heurte aux réactions du public, le tout autour des sujets qui font l'actualité sportive de la semaine





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