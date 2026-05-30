Les Grandes Gueules du Sport : le rendez-vous incontournable du week-end

Découvrez l'émission qui débat de l'actualité sportive avec passion chaque samedi et dimanche, animée par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux entourés de sportifs de renom.

Les Grandes Gueules du Sport est une émission phare de la radio française, diffusée chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00. Animée par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, elle réunit un plateau de personnalités sportives de renom telles que David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans.

L'émission propose une analyse approfondie de l'actualité sportive de la semaine, avec des débats passionnés et des interventions hautes en couleur. Chaque épisode est structuré en plusieurs séquences : le coup d'envoi dès 9h30 avec La Une, consacrée aux informations brûlantes du sport, suivi du Ring des GG où les invités s'affrontent sur un sujet polémique, les auditeurs votant pour l'équipe gagnante.

Un moment fort est le dernier débat sur le buzzer, où les participants s'écharpent une dernière fois avant la fin de l'émission. Le jeu des GG permet aux auditeurs de se mesurer aux chroniqueurs, tandis que le quart d'heure nostalgie revisite des moments marquants du sport. Le vestiaire des GG offre un regard en coulisses. L'ambiance est dynamique, souvent marquée par un coup de gueule de Christophe Cessieux, qui assume le rôle de capitaine.

Cette formule mêle information, divertissement et interactivité, fidélisant un large public d'amateurs de sport. Les thèmes abordés vont du football au rugby, en passant par le tennis, le cyclisme, les sports d'hiver et bien d'autres. Les invités apportent leur expertise et leur franc-parler, créant des échanges vifs mais toujours respectueux. L'émission se distingue par sa capacité à traiter l'actualité sportive avec passion et sans langue de bois, tout en impliquant les auditeurs dans le débat.

Chaque weekend, les Grandes Gueules du Sport proposent ainsi un rendez-vous incontournable pour tous les fans de sport, offrant à la fois de l'analyse, du débat et du divertissement. La saison dernière a vu l'arrivée de nouvelles têtes comme Marie Martinod, Sophie Kamoun ou Cyrille Maret, renforçant encore la diversité des points de vue. Le programme bénéficie d'une production soignée, avec des chroniques régulières et des interventions téléphoniques d'auditeurs.

En résumé, les Grandes Gueules du Sport est une émission vivante, interactive et riche en contenu, qui fait vivre l'actualité sportive de manière unique. Elle s'adresse à un public varié, des passionnés aux simples curieux, et contribue à animer les débats sportifs dans l'espace médiatique français





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