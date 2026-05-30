Les Grandes Gueules du Sport : le débat sportif qui enflamme les ondes

Découvrez l émission phare de RMC où sportifs de renom et auditeurs s affrontent dans des débats passionnés chaque week-end.

Les Grandes Gueules du Sport est une émission de radio emblématique diffusée chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00 sur RMC . Ce programme sportif, animé par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, réunit une pléiade de sportifs de renom autour de débats enflammés et d analyses pointues.

L émission se structure en plusieurs séquences phares qui rythment la matinée des auditeurs. Dès 9h30, la Une lance le ton avec l actualité brûlante du sport mêlant informations exclusives, analyses d experts et débats passionnés. Les auditeurs sont invités à participer activement via des sondages et des appels, faisant de chaque émission un véritable espace d échange et de confrontation d idées.

Le Ring des GG constitue le cœur de l émission : un face-à-face où deux camps s affrontent à coups d arguments tranchés. Les Grandes Gueules du Sport prennent position sur des sujets polémiques tels que les performances des équipes nationales, les transferts de joueurs ou les décisions arbitrales controversées. Les auditeurs ont le pouvoir de départager les débats en votant pour l équipe gagnante, ce qui renforce l interactivité et l engagement du public.

Parmi les figures récurrentes du Ring, on retrouve des légendes du sport comme David Douillet (judo), Pascal Dupraz (football), Sarah Pitkowski (tennis), Denis Charvet (rugby), Frederic Weis (basket), Marc Madiot (cyclisme), Marion Bartoli (tennis), Julien Benneteau (tennis), Jérôme Pineau (cyclisme), Frédéric Lecanu (football) et Cédric Heymans (rugby). Chaque intervenant apporte sa vision unique, nourrie par son expérience de haut niveau.

La dernière demi-heure de l émission, de 11h30 à 12h00, est consacrée au Vestiaire des GG et au jeu des GG. Le Vestiaire est un moment de débriefing où les chroniqueurs échangent leurs impressions sur les débats précédents dans une ambiance plus décontractée. Le jeu des GG permet aux auditeurs de se mesurer aux champions en répondant à des questions sportives défiant la mémoire et la culture générale.

Enfin, le Buzzer clôture l émission sur une note explosive avec un dernier débat qui synthétise les tensions de la matinée. Ce concept unique mêle expertise sportive, divertissement et participation du public, faisant des Grandes Gueules du Sport un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de sport.

L émission aborde tous les sports avec une liberté de ton rare, sans langue de bois, et attire chaque week-end des milliers d auditeurs en quête d analyses authentiques et de débats sans filtre





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