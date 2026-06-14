Les Grandes Gueules du Sport : le débat sportif francophone en direct chaque week-end

Tous les samedis et dimanches de 9h30 à 12h00, Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux animent "Grandes Gueules du Sport", un programme phare d'analyse et de débats sur l'actualité sportive. Entourés de champions et d'experts comme David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski ou Frédéric Weis, ils décortiquent l'info en direct dans le "Ring des GG", soumettent les auditeurs à un jeu interactif et proposent des séquences nostalgiques. Au programme : la une de l'actu, un face-à-face entre deux équipes, la causerie de Frédéric Weis, la carte blanche de Christophe Cessieux et le grand jeu final. Une émission où les auditeurs votent pour désigner l'équipe gagnante.

Chaque week-end, l'émission "Grandes Gueules du Sport" offre trois heures de débat et d'analyse sur l' actualité sportive , de 9h30 à 12h00. Animée par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux , elle réunit chaque jour un plateau de personnalités du monde sportif : champions olympiques, entraîneurs, consultants et journalistes.

Parmi les invités récurrents ou ponctuels, on retrouve des figures comme David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frédéric Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau, Renaud Longuèvre, Julien Benneteau, Frédéric Leblanc ou Cédric Heymans. L'émission commence par un tour d'horizon de l'actualité la plus brûlante, avec la "Une" du jour qui mêle informations, analyses sulfureuses et premiers débats.

Vient ensuite le "Ring des GG", un face-à-face où deux équipes d'invités, menées par les animateurs, s'affrontent sur un sujet précis. À coups d'arguments et de contre-arguments, le débat peut vite devenir houleux. À la fin de la joute, ce sont les auditeurs qui désignent l'équipe victorieuse par vote.

Un autre rendez-vous marquant est la "causerie" de Frédéric Weis, le capitaine de l'équipe des GG, qui prend la parole à la mi-temps pour un coup de gueule ou un coup de cœur en toute liberté. Christophe Cessieux, quant à lui, bénéficie d'une "carte blanche" pour un billet d'humeur sur l'actu.

L'émission se prolonge aussi par des séquences nostalgiques, comme "les GG remontent le temps", et se termine par un grand jeu interactif où les auditeurs peuvent confronter leur knowledge sportive face aux experts. Le programme du samedi 13 juin 2026 incluait notamment une analyse en profondeur de la finale du match entre les USA et le Paraguay, ainsi que les infos du jour : le forfait de Neymar pour le premier match du Brésil et la signature de Will Still à l'AJ Auxerre.

"Grandes Gueules du Sport" se veut ainsi le rendez-vous incontournable du débat sportif francophone, mêlant expertise, passion et humour, où les polémiques sont décortiquées avec franchise et où l'auditeur est placé au cœur du dispositif décisionnel





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