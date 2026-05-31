Les Grandes Gueules du Sport : débats et analyses de l'actualité sportive chaque week-end

Découvrez 'Les Grandes Gueules du Sport', l'émission dominicale qui décortique l'actu sportive avec des champions. Au programme : débats animés, analyses pointues et réactions en direct après les matchs, comme lors de PSG-Arsenal.

Chaque samedi et dimanche, de 9h00 à 12h00, l'émission 'Les Grandes Gueules du Sport' propose une analyse et un débat approfondis de l'actualité sportive de la semaine.

Animée par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, elle réunit un panel prestigieux de champions et de consultants : David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frédéric Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu, Cédric Heymans, Marie Martinod, Sophie Kamoun, Olivier Panis, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre. Dès 9h30, le programme s'ouvre sur les sujets brûlants du moment, mêlant informations, décryptages et controverses.

Parmi les rendez-vous phares, le 'Ring des GG' oppose deux équipes de consultants qui débattent avec passion d'une question d'actualité ; les auditeurs tranchent en direct pour désigner l'équipe victorieuse. Autres moments forts : le 'Vestiaire des GG' pour les confidences, le 'Buzzer' pour le débat final et 'Les GG remontent le temps' pour une séquence nostalgie. L'émission accorde également une large place aux réactions immédiates après les matchs, comme lors de la rencontres PSG-Arsenal du 30 mai.

Les anciens du club, Pierre Ducrocq, Danijel Ljuboja et Samy Traore, étaient présents pour livrer leur analyse. Les consultants ont notamment discuté de la performance collective du PSG, de l'impact de l'entraîneur Luis Enrique, et se sont interrogés sur l'homme du match. Si certains, comme Flo, ont désigné Pacho, et d'autres, comme Manu, ont salué Joao Neves, Daniel a souligné la supériorité du collectif sur les individualités.

Le milieu portugais Vitinha a également réagi en direct, apportant son éclairage sur la victoire de son équipe. Ainsi, 'Les Grandes Gueules du Sport' se positionne comme un espace incontournable pour les passionnés de sport, alliant expertise, controverse et interaction avec le public





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