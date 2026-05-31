Les Grandes Gueules du Sport : débat intense autour du PSG et de la transformation du club

Retour sur l'émission du 30 mai où les GG ont analysé la victoire du PSG, les performances de Pacho, Joao Neves et Vitinha, et la métamorphose du club.

Les Grandes Gueules du Sport, l'émission phare de RMC, continue de faire vibrer les auditeurs chaque week-end avec ses débats enflammés. Animée par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, l'émission réunit des sportifs de renom tels que David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frédéric Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu et Cédric Heymans.

Le concept est simple : une actu sportive, un débat, et deux camps qui s'affrontent dans le Ring des GG. Les auditeurs ont le dernier mot en votant pour l'équipe victorieuse. L'émission du 30 mai a notamment mis en lumière la victoire du PSG et les performances individuelles des joueurs. Lors de cette édition, les GG ont débattu de la transformation remarquable du Paris Saint-Germain, tant sur le terrain qu'en dehors.

Daniel a été impressionné par la métamorphose du club, tandis que les anciens du PSG, Pierre Ducrocq, Danijel Ljuboja et Samy Traoré, se sont succédé au micro de l'After. Les analyses se sont concentrées sur le match PSG contre Arsenal. Pour Flo, l'homme du match était Pacho, tandis que Manu a estimé que Joao Neves était au-dessus du lot. Daniel, quant à lui, a souligné la force du collectif, incapable de dégager une individualité.

La réaction de Vitinha en direct a également marqué les esprits. Ces échanges passionnés illustrent la richesse des débats proposés par les Grandes Gueules du Sport. Le programme du week-end ne s'arrête pas là. Chaque samedi et dimanche, de 9h00 à 12h00, les GG décortiquent l'actualité sportive avec la même intensité.

La première partie, de 9h00 à 9h30, sert d'échauffement, mais dès 9h30, la UNE délivre l'actu brûlante du sport. La dernière ligne droite, de 10h00 à 11h00, propose le vestiaire des GG, le débat sur le buzzer et le jeu des GG, où les auditeurs peuvent se confronter aux champions. Le grand jeu des GG du Sport permet à chacun de tester ses connaissances face à David Douillet, Pascal Dupraz et les autres.

Sur le buzzer, c'est le dernier débat avant la fin de l'émission, un face-à-face toujours brûlant dans le Ring des GG, avec un capitaine Cessieux qui n'hésite pas à pousser un coup de gueule. Le dernier quart d'heure nostalgie, intitulé 'Les GG remontent le temps', clôture l'émission sur une note émouvante. Ainsi, les Grandes Gueules du Sport offrent un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de sport, alliant analyse, débat et divertissement





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