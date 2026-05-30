Les Grandes Gueules du Sport : débat et analyse de l'actualité sportive chaque week-end

Chaque samedi et dimanche, de 9h à 12h, l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC propose une analyse et un débat approfondis de l'actualité sportive. Animée par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, elle réunit un panel de champions et experts comme David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frédéric Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu et Cédric Heymans. Au programme : la UNE pour l'actu brûlante, le Ring des GG avec deux camps qui s'affrontent, le Vestiaire des GG pour les débats libres, le Buzzer pour le dernier débat et les GG remontent le temps pour la nostalgie. Une émission interactive et passionnée où les auditeurs peuvent voter pour désigner l'équipe victorieuse du Ring des GG.

Chaque samedi et dimanche, de 9h00 à 12h00, l'émission Les Grandes Gueules du Sport propose une analyse et un débat approfondis sur l' actualité sportive de la semaine.

Animée par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, cette émission rassemble chaque week-end un panel de sportifs de haut niveau, de champions et d'experts qui partagent leurs visions et leurs analyses. Parmi les personnalités régulièrement présentes, on retrouve des figures emblématiques comme David Douillet, triple champion olympique de judo, Pascal Dupraz, entraîneur de football et commentateur sportif, Sarah Pitkowski, ancienne joueuse de tennis professionnelle, Denis Charvet, ancien international de rugby, Frédéric Weis, ancien joueur de basket-ball, Marc Madiot, ancien cycliste professionnel et désormais directeur de course, Marion Bartoli, ancienne championne de tennis, Julien Benneteau, ancien joueur de tennis, Jérôme Pineau, ancien cycliste professionnel, Frédéric Lecanu, ancien joueur de rugby et consultant, ou encore Cédric Heymans, ancien international de rugby.

Ces personnalités apportent leurs expériences variées et leurs points de vue parfois divergents, ce qui alimente des débats dynamiques et souvent passionnés. L'émission se structure autour de plusieurs rubriques. Dès 9h30, la UNE traite des sujets brûlants de l'actualité sportive, avec un décryptage immédiat des événements majeurs survenus dans le week-end ou la semaine écoulée. Cette plage d'information chaude permet d'aborder les résultats, les controverses, les déclarations fortes et les décisions qui font l'actualité.

Ensuite, le programme s'articule autour de plusieurs moments forts. Entre 10h00 et 11h00, le "Ring des GG" constitue l'un des piliers de l'émission. Deux camps s'affrontent, défendant leurs positions sur un sujet précis, avec des arguments souvent musclés. Les Grandes Gueules, véritables experts du monde sportif, confrontent leurs analyses et tente de convaincre l'audience.

À la fin de ce face-à-face, ce sont les auditeurs qui sont appelés à voter pour désigner l'équipe victorieuse, ce qui ajoute une dimension interactive et ludique. Une autre séquence populaire est le "Vestiaire des GG", un espace où les participants peuvent évoquer des sujets plus libres, partager des anecdotes, ou lancer des débats spontanés dans une atmosphere moins formelle.

Le "Buzzer" représente le dernier débat de l'émission, souvent très attendu car il permet aux chroniqueurs de régler certains comptes ou de revenir sur des points qui ont marqué la semaine. Cette séquence finale est l'occasion d'une dernière empoignade avant de se quitter.

Enfin, le quart d'heure de nostalgie, "Les GG remontent le temps", permet de replonger dans les grands moments du sport passé, avec les témoignages de ceux qui les ont vécus. L'objectif affiché de l'émission est de ne pas s'échauffer mais de démarrer fort dès l'ouverture, avec une tonalité directe, sans compromis, où les avis sont tranchés et les échanges parfois animés.

Les thèmes abordés couvrent l'ensemble du paysage sportif français et international : football, rugby, tennis, cyclisme, judo, basket-ball, entre autres. Les discussions ne se limitent pas aux seuls résultats sportifs, elles portent aussi sur les aspects tactiques, la gestion des équipes, les enjeux financiers, les polémiques médiatiques, ou encore les questions d'éthique et de gouvernance dans le sport. Cette émission est diffusée sur RMC, une station radio française particulièrement orientée vers le sport et l'information en continu.

Elle s'adresse à un large public de passionnés, mais aussi à ceux qui souhaitent comprendre les arcanes du monde sportif grâce aux interventions d'experts. Par sa durée de trois heures, sa composition variée, et la présence de personnalités connues et respectées, Les Grandes Gueules du Sport se sont imposées comme une référence dans le paysage des médias sportifs français, offrant chaque week-end une tribune où l'analyse, le débat d'idées et la passion pour le sport trouvent leur place.

L'émission mise sur le contraste des opinions, le franc-parler, et l'expertise de ses participants pour créer un programme à la fois informatif et divertissant, où l'auditeur peut à la fois apprendre et se divertir en écoutant des débats souvent animés et toujours instructifs sur l'univers du sport





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