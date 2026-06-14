Les Grandes Gueines du Sport : analyse, débats et interaction chaque week‑end

Une émission hebdomadaire où Jean‑Christophe Drouet, Christophe Cessieux et une panoplie de champions discutent de l actualité sportive, proposent des débats passionnés et laissent les auditeurs choisir l équipe victorieuse.

Chaque week‑end , de neuf heures à douze heures, les Grandes Gueines du Sport proposent aux auditeurs une analyse pointue de l'actualité sportive de la semaine.

Aux commandes, Jean‑Christophe Drouet et Christophe Cessieux, qui prennent tour à tour le rôle de capitaine, donnent le ton de l'émission. Autour d'eux, un parterre de grands noms du sport francophone vient partager son expérience et son point de vue.

On y retrouve le champion d judo David Douillet, le technicien du football Pascal Dupraz, l'ancienne championne de tennis Sarah Pitkowski, l'ancien troisième ligne Denis Charvet, l'ancien pivot de basket Frederic Weis, le légendaire coureur cycliste Marc Madiot, la championne de tennis Marion Bartoli, le vétéran du tennis Julien Benneteau, le coureur cycliste Jérôme Pineau, le footballeur Frédéric Lecanu ainsi que le ancien capitaine de l équipe de rugby Cédric Heymans. Tous ces invités, choisis pour la richesse de leurs parcours, interviennent lors de débats structurés, où l humour se mêle à la rigueur analytique.

Le format de l émission se décline en plusieurs temps forts. Dès neuf heures trente, les Grandes Gueines ouvrent le bal avec la une du sport : un tour d horizon des faits marquants, des résultats surprenants et des histoires humaines qui font la beauté du jeu. A dix heures, le Ring des Gueines prend place, un face à face toujours brûlant où les deux équipes d'invités s'affrontent autour d'un sujet controversé.

Le capitaine Cessieux, brassard au poignet, n'hésite pas à lancer des coups de gueule pour pimenter le débat. Quinze minutes avant la clôture, la séance nostalgie permet aux participants de remonter le temps et de partager des souvenirs d'époques révolues, rappelant les grandes émotions qui ont jalonné leurs carrières.

Enfin, à la mi‑temps, l'éditorialiste Frédéric Weis prend la parole pour délivrer son point de vue personnel, entre coup de cœur et critique cinglante, offrant ainsi une pause réflexive aux auditeurs. Le moment le plus interactif de l'émission survient pendant le dernier quart d'heure, lorsque le buzzer retentit et que les auditeurs sont invités à voter pour l'équipe qui, selon eux, a livré les arguments les plus convaincants.

Ce dispositif crée une véritable dynamique participative, où le public devient acteur du résultat. Au cours de la dernière diffusion du samedi treize juin deux mille vingt‑six, les animateurs ont commenté la fin du match opposant les États‑Unis au Paraguay, ont annoncé l'imprévu forfait de Neymar pour le premier match du Brésil et ont fait le point sur le recrutement de Will Still à l Auxerre.

Ces informations, intégrées au fil d'une discussion animée, ont permis de couvrir un large spectre de sports, du football au rugby en passant par le tennis et le cyclisme, illustrant ainsi la volonté de l émission d'offrir un panorama complet et diversifié de l univers sportif. Les Grandes Gueines du Sport continuent ainsi d'attirer un public fidèle, désireux de comprendre les enjeux, d'entendre les anecdotes des champions et de participer activement à la conversation sportive du week‑end





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Sport Débat Analyse Emission Week‑End

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