Les Golden State Valkyries ont remporté deux victoires consécutives en saison régulière de WNBA, dont une sur le parquet du Seattle Storm (76-72). Les joueuses françaises Janelle Salaün et Gabby Williams ont été les meilleures marqueuses de l'équipe avec respectivement 22 et 19 points.

Janelle Salaün a été la meilleure marqueuse des Valkyries vendredi. Les Golden State Valkyries se sont imposées sur le parquet du Seattle Storm (76-72), vendredi lors de la saison régulière de WNBA , portées par leurs Françaises Janelle Salaün (22 points) et Gabby Williams (19 pts).

Après avoir subi deux défaites consécutives et vu leur bilan positif fondre (6 victoires contre 5 défaites), les Golden State Valkyries se sont remises dans le bon sens de la marche en saison régulière de WNBA grâce à deux nouveaux succès. Après avoir battu le Phoenix Mercury (87-81), la franchise californienne s'est imposée vendredi chez le Seattle Storm (76-72). Les Valkyries ont pu compter sur leurs joueuses françaises pour l'emporter.

Janelle Salaün a été la meilleure marqueuse de l'équipe avec ses 22 points (7/14 au shoot dont 5/12 à trois points), égalant sa meilleure performance en WNBA. Gabby Williams a également été active dans la victoire de Golden State avec 19 points marqués (6/16 dont 2/7 à trois points). Dans les rangs du Storm, battu pour la huitième fois consécutive, Dominique Malonga a inscrit 9 points et pris 8 rebonds en 25 minutes de jeu.

Natisha Hiedeman, l'arrière de Seattle, a été la meilleure marqueuse de la rencontre avec 26 points. Au classement de la conférence Ouest, Golden State reste 4e (sur huit équipes), tandis que le Storm est dernier. Le Minnesota Lynx est leader et présente actuellement le meilleur bilan d'ensemble de la Ligue avec 10 victoires et 2 défaites





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