Les Glucides: Incontournables Pour Une Alimentation Équilibrée

D'après le docteur Federica Amati, les glucides sont un élément essentiel d'une alimentation saine. Elle explique la différence entre les glucides raffinés et ceux qui font partie d'une alimentation équilibrée et met en avant la richesse des sources de glucides complexes.

Pendant des années, les régimes amaigrissants ont diabolisé les glucides, les présentant comme les grands coupables de la prise de poids. Beaucoup d'entre nous ont ainsi tenté d'éliminer pains, pâtes, riz ou pommes de terre de leur assiette, souvent au prix d'une frustration alimentaire considérable. Pourtant, cette approche restrictive est remise en question par plusieurs experts en nutrition, dont le docteur Federica Amati, scientifique médicale et nutritionniste.

Dans une vidéo publiée sur TikTok, elle affirme que les glucides sont un élément absolument essentiel d'une alimentation équilibrée. L'experte rappelle que les régimes alimentaires les plus bénéfiques pour la santé sont majoritairement constitués de glucides. « On nous a fait croire que les glucides sont l'ennemi, mais il est vraiment important de faire la distinction entre les glucides hautement raffinés et hautement transformés et les glucides qui constituent une alimentation très saine », explique-t-elle. Cette distinction est essentielle : tous les glucides ne se valent pas, et leur qualité joue un rôle fondamental dans leurs effets sur notre organisme. Les glucides que le médecin a toujours dans ses placards Pour illustrer son propos, la spécialiste présente une sélection de ses glucides favoris issus de son propre placard : « Cela peut inclure tout, des céréales complètes à l'avoine, en passant par les haricots blancs, les légumes, les fruits, les patates douces, le pop-corn, les craquelins et bien sûr, les délicieuses pâtes ! ». Contrairement aux idées reçues, ces aliments riches en glucides sont aussi sources de fibres et d'amidon résistant, deux éléments qui favorisent la santé intestinale en nourrissant les bonnes bactéries de notre microbiote. 'Évitez les glucides très raffinés et les sucres libres' Si les glucides sont indispensables, il convient néanmoins d'en faire un usage équilibré. Federica Amati met en garde contre la tentation de baser l'ensemble de son alimentation sur un seul type de glucide, comme les pâtes par exemple. L'objectif est de diversifier les sources de glucides afin de maximiser leur apport nutritionnel et de bénéficier des nombreux bienfaits qu'ils procurent. Pour éviter les pièges d'une consommation excessive de glucides raffinés, elle propose une règle simple : « Le seul conseil simple à retenir est de viser des glucides complexes de haute qualité. Évitez les glucides très raffinés et les sucres libres qui sont ajoutés à des choses comme les boissons gazeuses et les jus de fruits, et restez-en à ceux avec lesquels vous pouvez préparer de délicieux repas ». Les produits industriels ultra-transformés, souvent riches en sucres ajoutés et pauvres en fibres, doivent être limités au profit d'aliments bruts et naturels





