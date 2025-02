Les GeForce RTX 5080 et 5090 s'envolent : les constructeurs profitent de la hausse des prix

Les prix des nouvelles cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 5080 et 5090 ont connu une augmentation significative, et certains constructeurs, comme Asus et MSI, sont accusés d'en profiter pour augmenter leurs marges. Les prix sur le marché sont bien supérieurs aux recommandations de Nvidia, avec des augmentations allant de 28% à 56% pour certains modèles.

Les prix des nouvelles GeForce RTX 5080 et 5090 s'envolent, et les constructeurs semblent en profiter allègrement. Les Nvidia GeForce RTX 5080 et 5090 introuvables ? Cela va durer longtemps. Asus et MSI sont accusés d'alimenter la hausse des prix sur leurs dernières GeForce RTX 5000, ils profitent d'une demande particulièrement soutenue pour augmenter leurs marges.

Le cas le plus frappant concerne MSI, qui n'a pas hésité à revoir ses tarifs à la hausse de manière importante sur le store officiel. Leur modèle GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC, initialement proposé à 1 169 euros, s'affiche désormais à 1 469 euros — une augmentation de 25 %. Cette hausse ne touche pas uniquement les modèles d'entrée de gamme : même les versions premium comme la Suprim Liquid SOC, refroidie par eau, ont vu leur prix grimper de 1 539 à 1 669 euros. Mais le record absolu est détenu par Asus, qui a brièvement commercialisé sa ROG Astral GeForce RTX 5090 au prix stupéfiant de 4 900 euros sur son store officiel — soit plus de 66 % au-dessus du prix conseillé de 2 949 euros. Cette offre a rapidement disparu de la boutique en ligne, mais elle illustre parfaitement la tendance actuelle du marché. On constate une situation similaire sur LDLC, l'un des plus grands revendeurs français de matériel informatique. Les prix affichés pour les RTX 5080 sont très éloignés du prix de référence recommandé par Nvidia. L'ASUS TUF Gaming RTX 5080 monte à 1699,95 € Le modèle Gigabyte AERO OC culmine à 1829,95 €. Ces tarifs sont nettement supérieurs au prix de référence conseillé par Nvidia qui était de 1169 €. Les augmentations varient entre 28 % et 56 % selon les modèles





GEFORCE RTX 5080 GEFORCE RTX 5090 PRIX AUGMENTATION ASUS MSI Nvidia

